陳潔玲憶TVB打工日子難受　只當員工機器：而家做無綫會被恥笑

前無綫藝人陳潔玲（Christy ）今日（26/6）以嘉賓身份現身ViuTV全新節目《索女人妻ichi烹》記者會。提起好友林師傑被迫簽新約一年6個騷得萬二蚊，嬲爆同無綫解約。Christy就此接受《香港01》訪問為好友抱不平：「無綫開出咁嘅條件好苛刻，講真萬二蚊呢個價唔好話唔夠用，係講緊根本冇可能生存得到，你哋見得到佢哋開出咁嘅條件，擺明係唔尊重個位員工啦！始終大台有佢哋一套，佢哋會抱住嘅態度係『我哋係咁㗎喇，你哋唔做就大把人做』，佢哋依然都係比較行呢一套。」

好友林師傑被迫簽新約一年6個騷得萬二蚊，嬲爆同無綫解綫，Christy認為無綫開出條件太苛刻，太過沒有人情味。（陳順禎攝）

Christy回想起當年在無綫打工時心感委屈難受：「坦白講喺嗰度做人工唔會高，就算有好多工作係咁不斷做，都係得丁點咁多，相比喺出面打工嘅人，人工差唔多，但其實你犧牲就係自己嘅時間同健康，你喺嗰間公司度做，你唔好當自己係人，佢哋只當你係一部機器，佢哋真係好搶到你盡，大家之間唔好講咩感情乜嘢情義，係冇呢樣嘢。」

Christy覺得宜家做無綫會被人恥笑。（陳順禎攝）

這一行很多人說「行頭」很窄，問到Christy會否擔心說得太盡？她說：「無所謂啦！其實呢個台佢本身已經俾人離棄緊㗎啦，係咪先！當大家離棄緊呢個台嘅時候，同佢完咗一個合約都冇乜所謂啦，呢個世界咁大，可以出去見識下！而家做無綫會被人恥笑，係真㗎！我宜家都會問啲朋友，你哋唔會介意我做過無綫，我啲朋友會喺度笑。（唔怕得罪無綫？）香港到今日都有丁點言論自由，我都係客觀陳述。」

Christy直言無綫現處於失勢時代，漸漸被人離棄。（陳順禎攝）