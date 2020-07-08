【DARK】男主角童星出身18歲封影帝　撞樣費托散發德國人暗鬱魅力

德國懸疑神劇《闇》（DARK）最終季已經在「末日」627降臨Netflix，上架不足兩星期就已經好評如潮，更在爛番茄奪得93%的超高分。最新一季將會揭開首兩季留下來的謎團，更詳細解釋了時間進程如何跨越二百多年，加上令人詫異的複雜人物關係令閣下來不及消化的話，就先稍為放下燒腦的劇情，認識一下帶起了整套劇的主角「約拿」（Jonas）Louis Hofmann。

14歲出道 媲美「甜茶」成歐洲新星

現年23歲的Louis Hofmann於2017年因拍攝《闇》而為人熟悉，其實他早已在德國以童星身分出道十多年，更於14歲那年慿主演德國電影《Tom Sawyer》而一炮而紅，還奪得最佳新人獎。加上擁有攝人的藍眼睛，在輪廓深邃的五官散發出德國獨有的暗鬱魅力，獲譽為繼Timothée Chalamet後的歐洲新星。

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曾演《十個拆彈的少年》 演技獲讚

Louis在歐洲影視界都頗有名氣，他在2015年丹麥和德國合拍的戰爭電影《十個拆彈的少年》（（Land of Mine）中演技出色，讓他獲得德國最佳新演員獎，在同年舉行的東京影展和北京電影節勇奪最佳男主角，更入選柏林影展10位歐洲重要新星名單。

另外，由於《闇》非常受歡迎，令Louis的Instagram粉絲人數急增至超過100萬。亦有不少劇迷看完《闇》之後，在討論區表示Louis跟退役球星費蘭度托利斯（Fernando Torres）撞樣，更看好他繼續在歐洲影壇發光發亮。