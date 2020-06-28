【DARK】盤點你可能不知道的5件事　劇集Hit到連虛構小說都出版

萬物始於何處，起源與末日是否真的存在，還是一切都在一個無限輪迴中環環相扣，這些都是Netflix懸疑劇《闇》（DARK）的主題。

劇集憑毫無破綻的燒腦劇情成為新一代穿越神劇，首兩季時間線百多年，當中亦揭開多個驚人秘密，最終季已於周六（27/6）上架，無論有看過或沒有看過首兩季的劇迷，以下就跟大家細看你不知道有關《闇》的5件事。

《闇》最終季於6月27日登陸Netflix。（Netflix圖片）

神秘小鎮溫登 德文名字背後有意思

劇中所有事件都發生在德國小鎮溫登（Winden），在德文「Winden」能解作不同意思，最簡單的是「風」，不過同時有扭曲或旋轉的意思，而創作人就選了後者來代表鎮上代表充滿扭曲而不停重複的穿越故事，同時不能逃離屬於溫登的命運。

劇中所有事件都發生在德國小鎮溫登（Winden）。（劇照）

另外有不少網民看完劇集後都紛紛搜尋究竟溫登這個小鎮是否真的存在，雖然製作團隊在劇集資料中表示溫登是虛構，但德國確實是有一個名為Winden im Elztal的小鎮，位於西南部巴登符騰堡邦（Baden-Württemberg），總人口不夠3千，而這個小鎮很可能是劇中溫登的真身。值得留意的是，這個小鎮是被黑森林（Black Forest）包圍，而黑森林亦是格林兄弟創作出原裝暗黑童話的鬧鬼勝地。

時空洞穴真有此地？

溫登這個小鎮是虛構出來的，至於其他場景，比如學校、圖書館等都在柏林取景，至於貫穿整套劇集、能夠穿越時空的洞穴，有是否真有此地？Netflix方面表示只是搭景，不過粉絲發現德國西部哈茨山（Harz）的Unicorn Cave跟劇中的場景非常相似，故着劇照前往探險，更成功還原劇中不少場面。

虛構書籍變成真書

劇中的人物角色及地方都各有意思，某些名字更是特別重要，比如對故事發展及穿越之旅有着重要地位的鐘錶匠H.G. Tannhaus，其實是向著名小說《The Time Machine》作家H.G. Wells在流行文化中提倡了穿越時空的說法致敬，而劇中經常出現的《Eine Reise durch die Zeit》（穿越時空的旅程），竟然因劇集爆紅而特別於今年1月出版，令故事其中一個細節，由虛構的事變成實體。

Doppler = Double

第二季揭開了Doppler家族的驚人秘密，Charlotte自細有祖父H.G. Tannhaus養大，但一直都不知道自己的親生父母是誰。但Charlotte偶然發現自己的女兒Elizabeth竟然穿越過去，並跟諾亞（Noah）誕下了Charlotte。換句話講，Elisabeth和Charlotte互相是大家的女兒和母親，而姓氏Doppler在德文是「Double」的意思，來代表兩人的雙重身份。

6.27上架有原因

如果要將歐美劇集跟本地劇集作比較的話，除了劇本創作上有很大發揮之外，就是製作認真，認真到連上架日期都有特別意思。《闇》於2017年首播時大受歡迎，很快便開拍第二和第三季。有細心的劇迷發現到第二季的上架日期2019年6月21日，其實就是主角約拿（Jonas）父親Michael上吊自殺的日子。另外最終季特別選擇了2020年6月27日上架，其實是劇中不停提到的世界末日。

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