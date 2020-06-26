【DARK】爛番茄奪滿分封新一代穿越神劇　最終季將揭開N個謎團

德國原創懸疑劇《闇》（DARK）自2017年在Netflix上架曾一度在爛番茄奪得滿分，憑暫無破綻的燒腦劇情及出色的配樂，成為劇迷心目中的「神劇」。由於人物眾多，劇情複雜，趁第三季於香港時間周六（6月27日）下午3時推出，為大家整合之前兩季的時間線、人物關係及第二季留下的多個謎團。

最終季即將於6月27日，即劇中所提及的「末日」上架。（Netflix圖片）

《闇》經常被劇迷稱為「深度版怪奇物語」，兩者同樣以小鎮秘密及尋親作開首，不過此劇涉及的主題深入得多，主要圍繞相對論、蟲洞、悖論、宗教信仰、宿命論等。

先簡單說一下劇情，劇中所有事件都發生在德國小鎮溫登（Winden），一名小孩Mikkel的失蹤牽涉到鎮上延續多年的秘密，並為「四個家庭」 ── Doppler、Nielsen、Kahnwald及Tiedemann帶來複雜又意想不到的變化，還有關於時間無限輪迴和穿越時空的秘密。

劇中角色眾多，時間線橫劇百多年，如果稍為分心就會很難進一步了解劇情的去向。（劇照）

複雜時間線劇情慢 捱過開頭即欲罷不能

觀看《闇》的最大特點，就是跳躍及「亂到爆」時間線，加上極為複雜及難理解的時間概念，為劇迷帶來無限的挑戰，稍為分心就會很難了解劇情去向。

睇慣美劇的觀眾，有可能會忍受不住德國劇緩慢的節奏，不過適應了劇集節奏後，慎密及毫無破綻的劇本必定令閣下欲罷不能。如果沒有煲頭兩季或想重溫劇情，以下的時間線及人物關係圖絕對能夠幫到你！

點擊下圖看首兩季的重大事件、時間線及人物關係圖：

+ 7 + 6 + 5

*注意，以下內容有第二季劇情！

第二季揭露了首季的真相，包括1921年神秘組織領袖亞當（Adam）很大機會是年老版的約拿（Jonas）。如果這是真的話，約拿就是2019年引導米凱爾（Mikkel）進入洞穴的始作俑者，克勞蒂亞（Claudia）是白惡魔、漢娜（Hannah）是自私惡女，還有被亞當殺死的瑪莎（Martha）擁有來自另一個世界的分身。不過最驚人的是夏綠蒂（Charlotte）其實是諾亞（Noah）跟自己女兒伊麗莎白（Elisabeth）所生的孩子。雖然解開了首季的謎團，卻留下更多問號......

最終季將會揭開所有謎團。（Twitter圖片）

第二季留下多個謎團

在第二季最後一集看到約拿抱着瑪莎的屍體痛哭，而來自不同世界的瑪莎就拿着疑似進階版時光機的球體，讓觀眾非常好奇究竟瑪莎的身世。如果亞當真的是年老版的約拿，他的動機是甚麼？為何他會毀容？亞當有可能有另一個隱藏身份嗎？而巴爾托斯年長後的樣貌從未揭示，他究竟經歷了甚麼？另外，警員沃勒（Wöller）的右眼又發生了甚麼事？

點擊下圖看更多第三季的劇照：

+ 9 + 8 + 7

另外值得留意的是，最終季的海報寫上「結束就是開始」（The end is the beginning）及「最後週期在6月27日開始」（The final cycle starts June 27.），相信將會解開時空交錯的謎團、末日過後又會發生甚麼事，還有所發生的一切如何跟開端連結。