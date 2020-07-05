【DARK】踢走《權力遊戲》封新一代神劇　揭德國製作完勝美劇關鍵

Netflix為迎合不同劇迷的需要，近年購入了大量世界各地的影集，不過數量愈多，質素比較參差。相信有大部分劇迷都會選看美劇，除了有品質保證之外，劇集類型都比較易入口。當普遍人都認為《權力遊戲》（Game of Thrones）這種史詩式劇集才配稱得上是「神劇」，那麼經過三季之後，德國原創懸疑劇《闇》（DARK）已經將「神劇」的指標推高至另一個層次。

《闇》（DARK）自2017年在Netflix上架深受劇迷歡迎，更一度在爛番茄奪得滿分，而完結篇終於在日前回歸。劇集主要探討相對論、蟲洞、悖論、宗教信仰、宿命論等複雜的議題，由於涉及大量穿越的燒腦劇情，為劇迷帶來無限的挑戰。普遍的穿越劇對數都刻意不解釋穿越的原理，但穿越的原理和複雜理論偏偏是《闇》的核心，除了無可挑剔的嚴謹劇情，究竟此劇何以在云云穿越劇中脫穎而出，成為新一代「神劇」？

*以下內容不含劇透，請放心閱讀。

劇集源於小孩失蹤案，繼而引發出跨越二百多年的時空旅人戰爭，還影響小鎮所有人的命運。其實首兩季都是為結局而鋪墊出來，劇中所有謎團都能夠在第三季等到圓滿解說。當大家都以為只是簡單的穿越時空，最終季已經去到平行世界的互相牽制。由此可見，製作團隊根本由一開始就已經擁有完整劇本，全無「Bug位」，而暗藏玄機的上架日期都是早有準備。劇集如此成功，大概是因為德國人心思細密的性格。

Made in Germany從來都是高品質的象徵，汽車業及機械製造享譽全球。眾所周知，德國人做事注重細節追求完美，連著名德國諺語：「犯錯誤，都要犯得十全十美。」亦流傳至今，而《闇》就整整展現了這一點。由於劇中橫跨二百多年，每個角色都需要年幼及年老的版本，換句話一個角色就要找三位樣貌相似的演員。有專業劇評人都大讚劇組挑選演員方面做得一絲不苟，相似度令人讚嘆，絕對讓劇迷感受到《闇》的認真製作，跟大部分美劇對了一份細膩感。

點擊下圖看每個演員有多神似：

+ 15 + 14 + 13

一套劇集製作是否認真，不只靠劇本和演員的演技，道具及佈景也是非常重要的一部分。連被冠上「神劇」美譽的《權力遊戲》也在最終季出事，劇中驚現Starbucks咖啡杯和水樽等嚴重錯誤。《闇》值得欣賞的就是，無論複雜的地圖、舊報紙或有關穿越的筆記本都製作得非常認真，更非常有心思地方安排了舊報紙上暗藏穿越事件進程的貼士，不過這一點可能要懂得看德文的劇本迷才能發現得到。