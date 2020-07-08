楊洋隔5年參加真人騷？　芒果台推運動節目爆肌型男超吸睛

內地湖南衛視旗下的網絡平台芒果TV推出的真人騷節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，有見及此芒果TV就在今年的招商會中，亦決定製作以男生為主的同類型節目名為《披荊斬棘的哥哥》，引起不少熱議。

《披荊斬棘的哥哥》還在籌備當中之際，芒果TV即將推出另一類哥哥節目名為《元氣滿滿的哥哥》，為觀眾呈現跨代人之間的對決與文化，節目疑會邀請楊洋﹑吳奇隆﹑王鶴棣等紅星坐陣，未播已經話題四起。

《元氣滿滿的哥哥》未播已經話題四起。（娛樂榜姐微博圖片）

《元氣滿滿的哥哥》並不是選秀節目，而是一檔競技類的實景遊戲節目，節目的內容主要通過跨代偶像之間的對決，突顯不同年代偶像的反差同碰撞，透過玩遊戲更了解各時代的背景。而節目近日就傳出邀請了陳學冬﹑胡軍﹑黃明昊﹑吳奇隆﹑王鶴棣﹑楊洋等人參加，當中楊洋的出現令不少粉絲又驚又喜。事關他近年已經好少出現在綜藝節目上，對上一次參加真人騷是2015年的《花兒與少年》第二季，今次成真的話則是他事隔5年後再參加真人騷，粉絲都想再見到他更真實一面，令許多人都非常期待。據指節目將在今年第三季度於星期五播出。

楊洋相隔5年疑再參加真人騷。（楊洋微博圖片）

另外，湖南衛視亦將在今個月11日推出《運動吧少年》，找來33個平均年齡只有22歲的肌肉型男參加，他們清一色身高均在180CM以上，而且顏值亦相當高，透過不少奧運金牌選手的組隊帶領下，如乒壇猛將張繼科﹑游泳好手傅園慧﹑羽球王者林丹等人，用運動競技展現奮鬥不息的體育精神。而因為節目宣傳照中一眾型男均祼上身大曬壯碩肌肉，所以有網友就稱節目為「不穿衣服的弟弟」相當有趣。湖南衛視接二連三推出一系列綜藝超吸引，不少網友都激讚並期待。

一眾型男顏值相當高。（《運動吧少年》微博圖片）