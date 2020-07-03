【乘風破浪的姐姐】張雨綺成節目開心果　拿「X」牌自以為好優秀

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，其中有不少姐姐因為該節目而人氣急升，當中的「星女郎」張雨綺就是一份子。過往給觀眾形象屬冷酷型性感女星的她，沒想到真實個性竟是一名傻大姐，不時在節目中展現搞笑一面，令到不少觀眾刮目相看，更封她為「搞笑擔當」，因為她而收看《姐姐》節目。

但同為「星女郎」的黃聖依就似乎沒有觀眾緣，在節目中的言行舉止被指太自以為是，令到許多觀眾討厭直言她是有「公主病」。

張雨綺比起黃聖依更受歡迎。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

唱跳可愛超吸睛

現年33歲的張雨綺因為主演周星馳（星爺）執導電影《長江七號》而廣為人知，繼而在許多電影中特別是在星爺作品中扮演高冷又性感的角色，讓觀眾對她留下的印象屬冷酷型女明星。沒想到一檔《姐姐》節目令人對她刮目相看，傻大姐的個性讓觀眾笑到見牙唔見眼。

在第一期節目中，不少姐姐的自選才藝都是選擇唱跳，而張雨綺亦不遑多讓都是選唱跳，可是她選唱的歌曲《粉紅色的回憶》有兒歌Feel，一出場就已經吸引不少姐姐目光。再配合她的簡單舞蹈左搖搖右擺擺，整個畫面風格非常可愛，連伊能靜都激讚：「她很有觀眾緣，就是你會被她吸引住，跟唱跳沒關係。」完全是令人意想不到的表演。

張雨綺曬可愛吸人氣。（影片截圖）

拿「X」牌以為好優秀

繼而奪得72分的她好滿意自己的成績，當評審之一的杜華認為她的能力不可以站在中心位時，張雨綺就用撒嬌的口吻說：「那不要，我還是要站在中間，我會努力站在中間的。」非常搞笑。而評審覺得她的能力無論在唱歌還是跳舞方面都沒有一項較突出，所以在商議下就給出「X」牌，而這一張牌的意思其實是「未知數」，沒想到張雨綺誤會了這一張牌，以為自己好優秀可以自選唱歌或是跳舞一組：「就是我是很優秀的是嗎？」令到評審都尷尬徵笑。

誤以為自己好優秀。（影片截圖）

取笑黃聖依唱歌

除此之外，在第一次組團大家練唱《艾瑞巴蒂》的時候，同隊友的黃聖依就主動唱了其中一句：「又一次開始跳舞的時候，你的手交叉在我手中。」聽到張雨綺有疑惑，直指她唱歌經常發出「嗡嗡」聲，令到其他隊友笑不停，而黃聖依亦無言以對。繼而在第一次公演之前，節目組就為姐姐們來個大集合，在此時張雨綺就上前跳舞娛樂大家，雖然舞蹈不是跳得好出色，可是帶了不少歡樂給大家，令到觀眾覺得她根本就是節目中的開心果。

張雨綺帶了好多歡樂給大家。（影片截圖）

不知覺睡中間

最後在張雨綺這一組七人團中，她同黃聖依與劉雲則分配在同一間房間，其他兩人則分別挑選了左右床位，而張雨綺只好逼不得已睡中間，其實她是不想睡中間的。但萬萬想不到在重新分配宿舍之後，她一邊鋪着床單一邊對鏡頭說：「我這一次不要睡C位了，上次睡中間，這次要睡邊上。」沒想到她的手已經自動自覺將床單鋪在中間床位，令到她後知後覺：「我怎麼又鋪了這個床，這是要在C位不走了。」笑死不少觀眾。

後知後覺睡了中間。（影片截圖）

張雨綺因為節目受歡迎人氣急升，相反同是「星女郎」的黃聖依則引來不少觀眾反感。在節目中她被指太自以為是，當其他女星幫她整理裙擺﹑遞水﹑拿高跟鞋時，她連一句「多謝」都沒有講，像是別人理所當然這樣做，因此她被責罵有「公主病」﹑「貴婦病」，似乎沒有觀眾緣。

黃聖依好順手遞給孟佳。（影片截圖）