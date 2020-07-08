周冬雨主演影視作品「黑幕」不斷　出道10年身價狂升逾700倍

雙料影后周冬雨繼上個月30號被爆拍低分劇《幕後之王》的片酬高達1.09億後，近日不斷有其過往作品的相關「黑幕」爆出，再次引起網友熱議。

周冬雨《幕後之王》被評演技差竟獲過億片酬？ 網友怒：錢好易搵

上周日（5日），浙江衛視總編室原主任陶燕涉嫌在投資電視劇《春風十里不如你》時違法收受488萬元，最終被判入獄5年，並罰款50萬，退繳的違法所得488萬交於國庫。對於浙江衛視簡直雪上加霜，連帶的還有該劇的主演周冬雨，而且她還是出品人之一。

該劇是周冬雨出演電視劇作品中，唯一稍微好評少少的劇集，因為基本是本色出演。（《春風十里不如你》劇照）

除此之外，周冬雨於2018年主演的電影《後來的我們》狂攬13.61億票房，但在上映首日卻被指票房造假，發行方「貓眼」平台疑似被惡意刷票並退票，數量約38萬張，涉及票房約1300萬，遭到其他購票平台以及業內媒體質疑，而貓眼最終將這些媒體訴諸法庭，兩年後，昨日（7日）傳來貓眼敗訴的消息。

貓眼的敗訴，似乎也坐實了《後來的我們》刷票的事實。（《後來的我們》劇照）

原本這兩件事可能都不會對周冬雨造成太大影響，但正因為之前被爆出與演技不符的1.09億片酬，一時間將周冬雨推向風口浪尖。當年她憑藉電影《山楂樹之戀》出道，那時有網友爆其片酬為15萬，都算合理，但到2017年的《幕後之王》，短短7年片酬已經翻了700多倍。雖然近年不斷有「限薪令」出現，但上有政策，下有對策，有知情人士透露，雖然明星的片酬看上去下降了，但明星總會在相關作品製作中掛名，譬如藝術總監、總監製等，變相獲得額外報酬。

其實觀眾並非完全不能接受明星片酬高，只要作品質量高，演員演技好等，觀眾不會糾結在這一點上。再者，有多少回報，就應該付出多少，好似于正這兩日于正又在微博就明星高片酬做出「解釋」，似乎為高片酬開脫，替明星賣慘，這樣就有些令人反感了。