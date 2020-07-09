Kanye West仍未登記參選美國總統　網民嘲：世界太多不正常人類！

美國饒舌歌手Kanye West日前在美國獨立日宣布參選2020年美國總統大選，挑戰偶像特朗普，更承諾民眾若成功登上總統寶座，大家都能夠買到炒款波鞋Yeezy，消息全球觸目。雖然嘲笑West的聲音較支持者大，但他一於懶理，繼續發表出位言論透露自己從來沒有投票給特朗普。

除了公布參選，Kanye其實還未進入競選步驟，由於民主黨、共和黨和第三黨都已經有提名人，West需要以獨立候選人的身分參選，可惜他已經錯過了首六個州份以獨立候選人身分出現的最後限期。如果他想勝出的話，在餘下的州份奪得三分之一以上的票數才行。

昨日West接受外國傳媒訪問時，他自爆今年2月曾患上新型冠狀肺炎（COVID-19），無論病得有多重仍會拒絕接受疫苗，因為他相信政府會透過疫苗注射晶片進入人體控制這些人。至於談到政綱，West竟然表示對此還沒有任何對策，但具體防線就會以保護國家為大前提，更會先安排軍事部署來保衛美國。另外特朗普對於這位粉絲參選總統大選，表示：「非常有趣！」

消息傳出後，有大批網民都批評West的「晶片論」極為荒謬，更反問他是否看得《黑鏡》太多。亦有人笑指世界充斥着太多不正常人類，如果West能夠當選，除了擔心美國的未來，更需要擔心第三次世界大戰的來臨。