我們，愛過嗎︱宋智孝為愛女下跪　GD姐夫金敏俊講廣東話扮黑道

由宋智孝、孫浩俊、宋鍾鎬和金敏俊等主演的劇《我們，愛過嗎？》昨晚（8日）首播，反應不錯，香港劇迷亦能在《Netflix》同步追看。宋智孝首集就為愛女下跪，感動不少觀眾外，劇集亦出現了幾個不同的香港原素，相信劇迷收看時都特別有親切感。

宋智孝在新劇中扮醜都在所不辭。（Netflix截圖）

《我們，愛過嗎？》第一集講到宋智孝的公司上司突然消失，留下一大堆爛攤子。宋智孝陷入崩潰時，她收到來自愛女學校的電話，指女兒在學校打人，需要見家長。對方家長不但不接受道歉，更表示要召開校園暴力會議處理事件，這時愛女心切的宋智孝只好下跪向對方道歉。對方得知宋智孝是單親媽媽後，更出言奚落她一家。見到女兒心靈受傷，宋智孝緊握的手說：「我是她的爸爸也是媽媽，所以我的孩子，從小到大愛到關係沒有比別人少一半…」感動不少家長。

宋智孝在愛女下跪的一幕感動不少劇迷。（Netflix截圖）

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此外，熟悉廣東歌的劇迷應該也留意到，《我們，愛過嗎？》的OST其實王菲《夢中人》的韓文版本。而GD姐夫金敏俊在劇中飾演的「九把刀」一角，首集亦大曬幾句廣東話對白，他講到：「去話俾佢知，唔好再搵我，仲有，再俾我見到一次嘅話就死哽喇！」雖然發音相當搞笑，但又意外有一陣熟悉感，未知可怕的「九把刀」真身是否香港黑道呢？

GD姐夫金敏俊大講廣東話，發音相當搞笑！（Netflix截圖）

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