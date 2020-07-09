混血女星篠崎泫收起性感　唔曬身材竟遭網民鬧爆？

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台日混血女星篠崎泫近日上節目《綜藝玩很大》，穿著背心式泳衣下水玩遊戲，誰料事後收到網友私訊，被嫌沒誠意、身材好不應該穿這樣。她對此感到無奈：「為什麼一定要穿得露才叫有誠意？﻿」對於大眾的標準表達感慨。

大曬身材先叫有誠意？點圖看篠崎泫IG「誠意」性感照▼▼▼

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該集《綜藝玩很大》節目中，安妮、安苡愛都穿比堅尼，篠崎泫則是選擇背心式泳衣，雖然V字領設計讓深溝露出，但仍有半透明的布料微遮，也讓她更能放心地活動。篠崎泫解釋：「難道很認真在遊戲裡、想讓自己有安全感、可以放開百分百投入地玩，就不能代表有誠意了嗎？﻿」

篠崎泫在《綜藝玩很大》穿的泳裝被網友嫌沒誠意（點圖放大▼▼▼）

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因為收到網友抱怨訊息，篠崎泫想起先前在書店看到、特別有感觸的一句話：「到底是誰定義了美醜？」她忍不住發問：「有時候大眾的定義、一些詞語的標準﻿，到底是憑藉著什麼？﻿」不過她也解釋，自己並沒有很不開心，只是有感而發，還自嘲如果穿泳裝不好看，那可能是因為太胖，「我就說我虎背熊腰，這次該相信了吧。」

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許多粉絲心疼篠崎泫，紛紛力挺「要女藝人穿暴露的泳衣上節目玩遊戲到底是什麼心態？真心不懂」、「上的是遊戲節目，又不是拍寫真」、「還是很漂亮」。也有人誇讚篠崎泫PO的泳裝照看起來很瘦，她則老實承認：「玩很大是拍這張的三週前，我去玩回來有認真減肥一下。」坦言每次錄《玩很大》剛好都是比較胖的時候。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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