與庾澄慶拍拖14年未婚浪費青春？伊能靜現任老公一句突破盲腸

近期復出的伊能靜先後參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽》、《乘風破浪的姐姐》兩大真人騷，日前因專訪時將已故天后梅豔芳形容得「很慘」，失言風波引發網友炮轟，連帶過去的訪談也被一一挖出。伊能靜曾上《魯豫有約》，表示現任丈夫秦昊曾問過她：「為何和哈林（庾澄慶）拍拖十幾年都沒有結婚？」伊能靜的回答讓人相當驚訝。

節目中，伊能靜帶著主持人回到從小居住的地方，聊著聊著便談到家庭生活，從小缺失父愛的她，透露有了老爺、老公以後，「我有感覺我缺失了爸爸」。伊能靜透露秦昊是在父母感情非常好的家庭長大，當她與秦昊在一起後，有一次秦昊納悶地問：「怎麼會戀愛談十幾年沒結婚呢？那你爸你媽怎麼想呢？」伊能靜則回：「我就沒爸爸呀！」

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秦昊這才搞懂：「你想要是我女兒米粒，我現在如花似玉養大，10多年不來娶我女兒，你想幹嘛？」伊能靜一聽才恍然大悟：「原來是因為我沒爸爸呀！所以我在我生命中的選擇上，我沒有『在該做決定的時候做決定』的能力」，主持人接著說：「就是沒有人給你另一個聲音和意見。」

伊能靜遺憾地說：「我的生命裡沒有出現過任何一個人，跟我說叫我停下來」，她提到有一次去看建築時，為她們講解的女孩在哈佛建築系畢業，她當時就在想：「我那時候功課那麼好，我又這麼喜歡學習。我居然為了要賺錢，然後15.6歲進娛樂圈。」當時她深刻感覺到，若當時有個爸爸或許會告訴她要她回學校唸書，那她可能就會回學校好好讀書。

伊能靜全家近來參加《婆婆與媽媽》，兩夫婦互動深獲網友喜愛（微博＠婆婆與媽媽）

而當年拍《我是女王》電影時，伊能靜的老爺奶奶來探班找她一起吃飯，老爺見她累到不似人形，老爺還霸氣說：「小靜，咱們不玩了，回家去，問他們多少錢，我們退給他」，後來秦昊說：「賠錢，8000萬（人民幣）的製作費啊！」雖然片約不能因此喊卡，但公公這番舉動讓伊能靜相當感動。

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