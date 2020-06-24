秦昊9歲就追星伊能靜　32年後變成夫妻勁夢幻

在娛樂圈中粉絲變成情侶到夫妻的例子多的是，而不說不知道內地男星秦昊都是當中的一份子。近日，他就在個人微博上貼自己的童年照，自爆在9歲那一年買了人生中第一張唱片（當年叫卡式錄音帶）就是老婆伊能靜的專輯《十九歲的最後一天》，令到不少人都非常羨慕他根本追星成功。

夫妻二人最近帶媽媽上真人騷。（伊能靜微博圖片）

41歲的秦昊在微博上貼了一張童年照，當年只有9歲的他剪了一頭平頭裝身穿校服，非常青澀乖巧地站立拍照。但想不到在這個小小年紀他就已經懂得追星，而且追的就是自己老婆伊能靜，並上貼伊能靜當年的專輯，當年的她只有19歲就推出了《十九歲的最後一天》，而這張專輯在1988年3月發行的，根據推算當年秦昊的確是9歲，想不到32年後他追星成功另一伴就是伊能靜，秦昊說道：「9歲那年買了人生中第一盒卡带（有圖為證）」令到不少網友非常羨慕，紛紛留言：「娶到偶像的感覺」﹑「太幸運了」等，直言好像偶像劇情節。

雖然二人足足相差了10歲，可是外貌上完全沒有違和感，夫妻二人非常恩愛還不時在微博公開放閃，目前二人育有一女兒米粒，一家三口非常幸福。

秦昊9歲的時候已經好喜歡伊能靜。（秦昊微博圖片）