世界上除了男女感情最複雜之外，「婆媳關係」也是婚姻世界中一門很大的學問，這個千年來歷古不衰的問題至今仍然存在，讓「婆婆」和「媳婦」成為了天敵，男人更變成了「夾心」，婆媳矛盾很容易導致家庭不和睦，甚至夫妻關係出現裂痕，因此要和婆婆「化敵為友」一點都不容易。

不過總有人能夠輕鬆化解「婆媳矛盾」，台灣女星伊能靜和婆婆的感情深厚，她們亦友亦家人的相處模式讓網友感到詫異，原來婆媳之間也能這麼和樂融融。今年已經52歲的伊能靜步入了她的第2段婚姻，和小她10年的內地男演員奏昊結婚已經5年，外界初時一直都不看好兩人的婚姻，包括奏昊的媽媽一開始也不太喜歡這個媳婦，嫌棄她年紀大，更害怕她因為高齡難以為兒子傳宗接代，伊能靜最後用自己的高情商和真心誠意感動了奏昊媽媽。

最近伊能靜在內地節目《婆婆和媽媽》中和奶奶的互動讓網友大讚，高情商的她把奶奶照顧得貼貼服服，難怪奶奶最後會把她當作女兒一樣寵愛有加了。

52歲的伊能靜曾經有兩段婚姻，現在的家庭生活甜蜜又幸福。

按圖看更多伊能靜和奏昊的甜蜜姊弟戀生活：

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法則一：用實際行動表達關心

伊能靜知道奶奶是個「大頭蝦」，而且年紀大了也很容易忘東忘西，當奶奶去到新的地方想要去逛街買衣服，過了幾個小時還未回來，打電話也不接，伊能靜感到擔心，但奏昊卻覺得有手機就不會走失，伊能靜最後還是說服了老公一起出去找奶奶，並奶奶一起逛街。

另外奶奶是個貪吃的人，什麼食物都喜歡，伊能靜擔心奶奶身體會出問題，因此督促奶奶減肥，不讓她吃過多或者沒有營養的食物，種種行徑都是真切的關心，並不是只有紙上談兵，嘴上關心人誰都能做到，但只有發自內心的關心才會實際行動。

伊能靜用實際行動關心奶奶(按圖看更多)：

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法則二：多表達讚美和愛的情感

除了在行動上關心對方之外，也可以發放更多甜言蜜語，不管是什麼年齡的女人都好，一樣喜歡聽讚美的話，伊能靜每次見到奶奶都會稱讚她漂亮，不但能讓對方開心，也對自己有益。而且伊能靜人生中有一個未能彌補的遺憾，一直讓她很內疚，就是從小她的家庭教育比較保守，一家人都很少互相表達愛意，她的爸爸因為車禍去世，她很後悔自己一直沒有跟爸爸說愛他，因此往後的日子，她改變了自己對家人的態度，認為「愛就要及時說出口」，奶奶也是她的親人，因此她經常會向奶奶表達自己的感情，拉近兩人的距離，讓奶奶感受到她的真實情感。

伊能靜日常中經常誇讚奶奶並表達愛意(按圖看更多)：

法則三：尊重對方的意見 冷靜分析

每個人都有自己的觀點和立場，要互相磨合一點也不容易，特別是跟年代不同的奶奶就更容易產生分歧，如果各執己見只會讓大家爭持不下，甚至情緒越過理智，很容易禍從口出。伊能靜在和奶奶討論女兒米粒的轉學問題，米粒受到同班的男生長期欺負，奏昊想要為米粒出頭教訓對方孩子，奶奶認為不可以有這樣的行為，只要教育好自己的孩子就足夠，不用管別人的家事。當大家各執一詞時，奶奶的情緒開始激動，伊能靜十分理智地先緩和了奶奶的情緒，然後再抒發了自己的意見，而且她並沒有反駁奶奶，而是反問問題讓奶奶設身處地站在另一個角度思考，讓奶奶能自己去理解他們的立場，並冷靜分析事情，說之以理，最後奶奶立刻就接受了，不僅能讓奶奶感到被尊重，而且也能避免爭執的發生，完美地解決了矛盾。

伊能靜夫婦和奶奶發生爭執過程(按圖看更多)：