【矚目配角】黎燕珊因婚姻破裂對愛情埋下陰影：呢個傷害性太大！

黎燕珊，近年加入TVB做劇集的金牌綠葉，在《法證先鋒IV》、《多功能老婆》都有亮麗演出，觀眾重新將視線放在這位已漸陌生的面孔，退出演藝圈超過十年，令到當年紅極一次的第一屆亞姐冠軍，已變成老一輩人才識認的「遺珠」，或者是偶然，但更多的是命運。

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與黎燕珊做訪問，她坦言不想再多提當年的往事，無他，因為絕對是一個不堪回首的記憶，連她自己也為當年的決定感到後悔。這訪談中，聽著珊姐道出當年與前夫分開，要獨力揍大兩名兒女，為大家重新投入社會，復出已離開十多年的演藝圈，每一步都是累，每一句都是淚。幸好，珊姐天性樂觀，多難捱的關口也靠著對兒女的愛念撐過去，不過始終為人生埋下了陰影！

「那時中了愛情降，中了愛情降是女人最大缺點、弱點。」（梁碧玲攝）

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黎燕珊經歷過一段不美滿婚姻，離婚十多年，要獨自湊大兩個仔女，現時仔女已長大，其中大女更遺傳她的良好基因，現職空姐的她被網民大讚靚女。

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