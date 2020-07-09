乘風破浪的姐姐|伊能靜後又有女星被鬧　每周必須狙擊一位？

芒果TV自製綜藝節目《乘風破浪的姐姐》邀請30位30歲以上出道女藝人參加，節目播出後即刻掀起熱話，但逐漸也出現了一些爭議，誕生了黃聖依、伊能靜、藍盈瑩等話題人物。

至今仍有大批網友希望伊能靜能快點淘汰。（微博@乘風破浪的姐姐）

節目至今已播出5集（第一集分上、下部分），但有留意節目的網友發現，幾乎每一集播完後，都會有一個女星被狙擊，明明是要展現30歲以上女星的魅力，卻似乎變成通過「姐姐」的一舉一動對其進行分析，然後全網討論，擔心節目已忘記初心。

第一集，評審杜華。樂華娛樂創辦人杜華在一班偶像的粉絲眼中，是一個為賺快錢，極其短視，不會為自家藝人謀劃未來的經理人同老闆，且思想觀念比較傳統、保守，面對姐姐成團，也以固有的女團標準來要求，在這一點上已經引發諸多爭議。而在前期solo舞台因點評丁噹「實力太強」反而給予對方低分，但在強勢些的姐姐譬如寧靜面前就不敢有太多言論，因此讓眾人不滿。

杜華在節目中擔任女團經理人。（微博@乘風破浪的姐姐）

第二集，丁噹。首次公演分組的《艾瑞巴迪》，由黃聖依、張雨綺、張萌、吳昕、丁噹、劉芸、許飛表演，而身為隊長的丁噹說話時總被黃聖依、張雨綺打斷，可能由於比較內向，丁噹的態度變得有些消極，但當時不出面溝通，事後又抱怨，令人感覺兩面派。

丁噹唱功不俗，不過可能有些缺乏觀眾緣。（微博@丁噹-Della）

第三集，黃聖依。黃聖依首集以一件白色的Tube Dress亮相，由於行動不便，受到多位「姐姐」照顧，好似一來孟佳就讓位給她，幫她整理裙擺，但她非但不感謝，還使喚對方拿飲品，飲完還順手將紙杯拿給孟佳，由頭到尾一句謝謝都無；表演完休息時，又是演員金晨幫她拎鞋，依然沒有多謝，還要求工作人員將牛奶送到面前等，全程似足少奶，被網友大鬧「公主病」，「無質素」等。

不過黃聖依在直播中為自己的疏忽感到不好意思。（微博@乘風破浪的姐姐）

第四集，伊能靜。雖然是30位中年紀最大的姐姐，但伊能靜保養得宜，舞台經驗豐富，加之在另一個熱播中的真人騷《婆婆和媽媽》中備受好評，收穫不少人氣。但卻在訪問節目《定義》中，因瘋狂訴苦教王麗坤與王智，以及對梅艷芳的不尊重，其後的道歉短片更是似足做騷，從而導致網友極度反感，至今仍然被罵。

最令網友接受不了的就是伊能靜。（微博@乘風破浪的姐姐）

第五集，藍盈瑩。原本藍盈瑩就不算高人氣，但確實一位非常自律的演員。首集個人solo拿到最高分時，還令不少觀眾驚歎她深藏不露。但在最新一集中，藍盈瑩因要求無樂器經驗，且在不同吳昕商量的情況下，要求對方10日學識Bass而遭到狙擊，指她太想突出自己，給予對方極大壓力等，加之之前還強迫頸椎不好的鄭希怡戴沙袋練舞，被批無同理心等等，數出其過往的不是，隨即網上更有各種黑歷史出現。

觀眾對藍盈瑩的評價呈兩極。（微博@乘風破浪的姐姐）

儘管第六集尚未開播，但網上已經有一位「預熱」狙擊的姐姐，就是觀眾喜愛度第一位，深受其他姐姐喜愛的演員萬茜。事緣在加更版中，萬茜表示自己在結婚之前，也認為有事業就好，而且不想生B，因此沈夢辰順勢問了她結婚生子的契機，但萬茜不想回答，立即將頭轉向另一邊，眼神也很躲避，被網友指她反白眼，然後放上網討論。

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其實萬茜向來低調，演技備受認可，在確認參與《乘風破浪的姐姐》後，更有眾多男演員發文支持，節目中不少女藝人也想與她合作，可見人緣相當好。不過在私生活方面，萬茜保密功夫做得相當足，很多人甚至不知道她已結婚生子，她亦從來無公開談論過老公。而對於萬茜此舉，有部分網友認為她的態度很彆扭：「想要流量就要犧牲一部分私生活作為代價，想保護私隱就安心拍戲別上綜藝，又要大家喜歡你，又不讓大家了解你，做人不能太貪心。」但可能只是沒有滿足到網友的好奇心。

可能因為沒有滿足網友的好奇心，萬茜也被過分解讀。（微博@乘風破浪的姐姐）

不過，節目中只看到部分姐姐們的生活，畢竟有剪接，觀眾看到的未必是全部。當然，真人騷有時呈現的是真實個性，但有時在節目中可能會被放大，且不排除有的是劇本演繹。而目前觀眾對於鍾麗緹、鄭希怡、阿朵、袁詠琳的印象都非常正面，也希望網友們對節目中的姐姐不要太過分解讀。