【迷網】高海寧自揭曾被欺騙感情　爆對方出軌：隔咗半年我先知

無綫劇集《迷網》緊接着《那些我愛過的人》，於7月13日星期一播放。劇集以網絡騙案做背景，由楊明與高海寧分別飾演男女主角，高級督察「司徒忠」和失婚婦人「張慧」（Vincy）。高海寧接受《香港01》訪問時就表示，自己在現實也曾遇過網絡騙案...

楊明與高海寧分別飾演高級督察「司徒忠」和失婚婦人「張慧」（Vincy）。（葉兆康攝）

高海寧：「張慧係一個睇感情睇得好重嘅女仔，佢因為老公長期唔喺身邊，內心寂寞，所以就遇上網上感情騙案，最後就會向楊明飾演嘅司徒忠求救，好慘㗎。」現實生活有遇過？她回答說：「我好『蛇𠺌』，你知以前成日都玩ICQ，但係就好少約出嚟見面，但係電話騙案就經歷得好多。」

原來高海寧以前都經常玩ICQ。（葉兆康攝）

難道高海寧有試過與網友見面？她就笑說：「唔係，真係冇約出嚟。」但她就表示當年自己經常與網友分享自己的私生活。「未必會同身邊嘅朋友講，但係就會同佢講，因為你覺得佢唔會出賣你！」

《迷網》於７月１３日首播，高海寧戲份十分多。（《迷網》 / Youtube截圖）。

有沒有受過欺騙？她就表示從小家人就有教導她，所以沒有遭遇過錢財上的捐失。「我從來都唔會借錢畀人，就算借錢都唔會要佢還，借都係借好少錢。」現實中，高海寧又有沒有如劇中角色一樣，受到感情欺騙？她回答：「過往經歷都有嘅，試過出現第三者，之後佢就同咗第三者一齊，隔咗半年我先知。不過我相信好多人都試過。（猶有餘悸？）驚就唔會嘅，始終遇到嘅人唔同。我係抱住希望嘅，係一個經歷。」

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