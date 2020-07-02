【殺手】「清道夫」毀屍滅跡有學問　高海寧好可能做漏一樣嘢

無綫劇集《殺手》故事以職業殺手做背景，為觀眾構築另類的殺手世界。除了有殺手這個職業外，還有作為處理事後現場的「清道夫」。昨晚播出的第三集，終於到林森森（高海寧飾）出手，一身黑色連身衫、Cap帽，一隊4人三兩下手勢就將屍體及血跡現場還原，着實是專業又厲害。 不過，大家又知不知道現實中也有「清道夫」，而且受政府認可之餘還可以光明正大的工作。

終於見識到高海寧（飾林森森）、譚嘉儀（飾沝淼淼）、易智遠（飾張智凡）和程浩駿（飾蘇雄）這一班「清道夫」的工作。（《殺手》電視截圖）

劇中「清道夫」是屬於「唔見得光」的職業。（《殺手》電視截圖）

現實之中，「清道夫」的工作當然就不是替殺手清理兇案現場，而是專門清潔屍體，以及附近環境（多為家居）的特殊清掃員。

劇中名為「哥士的」的「清道夫」。（《殺手》電視截圖）

在日本，基於人口老化問題，不少獨居的老人都會在家中去世，而死前多天，屍體會發漲、腐爛再而傳出惡臭後才會被人發現。遺體腐爛而產生的問題亦十分多，例如身體油脂、血液會慢慢溶化，滲透入床單、梳化或者地板之中等，遺體也會惹來大量蒼蠅甚至是動用，在天氣寒冷的地區，甚至有死去幾個月才被人發現的...

日本一般稱他們為「死亡清理隊」。（網上圖片）

租客或是親人離世，居所亦需要清理，所以「死亡清理隊」這一類特殊清掃的職業就應運以生。他們一般在接到通知後，趕到現場，會穿上防護服帶上手套外，也會用上專業的清潔工具進行處理。面對不知情的鄰居時，他們還會解釋說是在進行「搬家」，服務十分周道。

家居除臭。（網上圖片）

《殺手》第三集中，林森森（高海寧飾）、譚嘉儀（沝淼淼飾）、易智遠（張智凡飾）以及程浩駿（蘇雄飾）這隊「哥士的」清潔隊的清潔步驟與現實中的「死亡清理隊」亦十分相似，唯有有分別的，就在於室內還需要用上稱為「化學炸彈」的強力除臭劑清除異味，而後巷就不需要。

林森森（高海寧飾）也有講過，清除血漬可以用雙氧水。（《殺手》電視截圖）

林森森（高海寧飾）用紫外光燈檢查現場。（《殺手》電視截圖）

除了日本，美國也有這方面的清理隊，例如在美國就有一間政府註冊的公司，專門清理謀殺或是自殺現場。有趣的是，他們會上一種名為過氧化氫噴霧的顯影劑，當這種噴霧與殘留的血液接觸時就會起泡，從而檢查現環境。他們也會將任何有機會受污染的物品清除並焚化，並再使用工業的煙熏機徹底熏蒸整個房間去清除殘留的氣味。

如果高海寧（飾林森森）再用埋顯影劑的話，就真的完美了。

現實中，「清道夫」會用顯影劑檢查現場有沒有遺留血液。

噴完之後會見到個人影...（itv截圖）

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