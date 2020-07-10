倪晨曦自己做老闆開瑜伽體驗館　陀B半年輕鬆示範高難度動作

早前宣布首度懷孕的IG女神倪晨曦（Elva）可謂雙喜臨門，由她親自創辦的全新概念可持續瑜伽體驗館Be Earth亦正式開幕，雖然已懷孕數月，但對一向做開運動的她並沒有任何難度，Elva更率先與肚中BB一同示範親子瑜伽，陀B的她一如以往的手腳靈活，難怪當她宣布陀B時，各人送上祝福外，還禁不住留言「想看長胖的Elva！」但今日看來是不可能了！好友陳柏宇、符曉薇夫妻檔、陳奐仁、李靜儀（Heidi）在活動上表演跟Elva練習多時的雙人瑜伽作為回禮！還好，各位好友並沒有拆招牌，陳柏宇笑言：「跟Elva練習咗一排，睇落好似好難！好在我同老婆都做到，證明呢個老師教得好，如果唔係就變咗喺大家面前拆招牌，哈哈！」

倪晨曦的預產期是10月底，她又希望明年1月可以補擺婚宴。

以前能經常在社交媒體看到Elva做倒立和大量高難度動作，Elva直言懷孕後一定有所不同：「其實有咗BB之後反而係擔心未知道懷孕前還四出外遊工作，確定之後心情其實好輕鬆，當然亦都好開心！其實結婚之後都好多人問我，咁之後係咪做孕婦瑜伽？同平時做嘅有咩唔同？主要係唔可以再做一啲腹部用力嘅動作！我估生完之後會出現嘅問題：做咩瑜伽可以修身啊？哈哈！」

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要籌備到開辦大概用了2年時間，作為創辦人兼瑜伽導師的Elva表示：「一直以來自己熱愛瑜伽，平時大家都睇我嘅影片較多，創辦呢間體驗館，希望有個地方可以喺社交平台以外嘅地方，俾大家親身體驗到做瑜伽嘅樂趣。」但在現時社會情況創業，會否擔心經營？「計劃嘅時候未有疫情，好多事都估計唔到，但當時覺得已經開始咗，就應該堅持，唔好咁容易放棄，對前景係有希望！同時間衛生情況我地都會提高警覺同盡力做到最好！」