【殺手】李成昌劇透「佛爺」極為重要：佢搞到成套戲都風煙雲起！

無綫（TVB）劇集《殺手》講述一個抽離現實世界的殺手故事，由曾被尊稱「閻王」的閻武（黎耀祥飾）、神級殺手「Zero」喬星（陳豪飾）、單親媽媽錢向茜（李佳芯飾）以及，「清道夫」林森森（高海寧飾）幾個角色的命運交織而成。 雖然《殺手》中有不少一線演員，但劇中的「綠葉」亦毫不失色，例如李成昌飾演的黑幫老大朱祥法（佛爺），在周五（10/7）播出的第10集中便十分突出。李成昌出席劇集宣傳活動時，更向《香港01》讀者透露「佛爺」一角在劇中極為重要！

李成昌飾演的「佛爺」為人心狠手辣。（《殺手》截圖）

李成昌受訪時說：「佛爺發現原來個世界有好多殺手，殺手又會有經理人，後來佛爺發現做殺手經理人好好搵，就會決定搶晒嚟自己做，搞到個世界亂晒，得罪好多人，但係佢仲唔知死，仲會諗辦法。」

李成昌飾演的「佛爺」第二次出場就已經強姦江美儀（飾嫻姐）。（《殺手》截圖）

問佛爺之後會否轉行？他說：「佛爺想撈番正行，之後撈正又有人得罪佢，不過係邊個就唔講得，得罪佛爺嗰個下場會好慘，斯文仔嚟嘅。（佛爺會點？）佢就未慘住！跟住佛爺仲會得罪一個好重要嘅人，發生一件好大嘅事！之後會搞到成套戲都風煙雲起。」記者聽得入迷又一頭冒水，想再追問之際，李成昌就話不能再劇透，着大家留意劇情走向。

李成昌做「佛爺」真係入木三分。（《殺手》截圖）

即是佛爺是全套劇最重要角色？李成昌不肯劇透，笑說：「我覺得佢係最搞笑嗰個，人哋喺度做殺手，佢就搞亂人哋。呢個角色我鍾意㗎！因為個故仔好連貫，仲有就係，我同我老婆樊奕敏（飾萬天紅，紅姐）個關係都要睇，點解佢咁打得都幫我呢，又係有故仔！」

殺手︱黑幫大佬李成昌演技大爆發 迫食拖鞋再切「𡃁Jim」耳仔

+ 22 + 21 + 20

【殺手】「佛爺」李成昌硬闖一樓一強姦江美儀 55秒床上戲逐格睇