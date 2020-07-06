【殺手】首5集節奏明快冇當觀眾係「白痴」　TVB終於搵到正確方法

無綫劇集《殺手》剛好播完了1-5集，正好就為大家講吓有乜好睇，又或是有什麼地方做得較為不足的。整體來說《殺手》沒有令人失望，令觀眾看得投入，最重要是有新鮮感。

《殺手》個片頭就做得好靚，但是一到正劇就打回原型，變返普通TVB劇。唔係話唔好，不過係有啲失望囉...（《殺手》截圖）

一睇就知片頭同正劇係由唔同人製作。（《殺手》截圖）

片頭有美漫風

《殺手》一劇為觀眾建構了一個「殺手世界」，這個世界內每個殺手都隱藏於平常生活，接到Order就出動。不知道大家有沒有留意，劇集片頭用上類似美國DC電影《自殺特攻‬：超能暴隊》（《Suicide Squad》），流行於80年代，色彩繽紛的漫畫風格。片頭固然為劇集加了不少分數，但可惜的是，興奮過後正劇就「打回原型」，構圖和色彩又變回了原本的「TVB風格」，予人「貨不對版」的感覺，難免令人失望。不過只是首五集，可能之後有更美漫風的場口。

不過，到現時為止只是播了5集，但說不定剩下25集就會更繽紛呢。

陳豪「英雄式」打低一個黑幫，係咪好漫畫化呢？（《殺手》截圖）

成功建立殺手世界

雖然大家被劇集片頭「呃咗入場」，但《殺手》仍然有幾個值得稱讚的地方。要評定一套劇是否出色，第一個要點就是「代入感」！觀眾是否認同這個殺手世界觀呢?而《殺手》在這方面的安排就十分成功。故事為觀眾建構一個虛擬的殺手世界之餘，亦能令人有代入感。不知道大家有沒有發現，在這個殺手、黑幫和清道夫等職業橫行的世界中，好像沒有警察一樣，如沒有記錯，只得一次坤哥調查山雞(李啟傑飾)被追殺事件，這個亦是劇組刻意形造的，令大家有種曾經相識，又覺得脫離現實的手筆。

令觀眾抽離現實，再代入劇情世界，正正就是DC、Marvels一類電影的手法，所以說這個做法是加分的。

又開槍又殺人，冇理由隔咗咁耐都冇警察掛...（《殺手》截圖）

一套劇集短剛10集（有些美劇只有8集），長則40集，所以如何留住觀眾，有沒有「追看性」就成為了最重要的一環。要有「追看性」，當然並不是「慣性收視」，期望那些每天回家習慣性開電視的觀眾，而是要靠劇情上的安排。

一集入面有幾個高潮位，有打鬥有槍戰，觀眾梗係收貨啦。（《殺手》截圖）

每集都有懸念 令觀眾追看

很多美劇的每一集開頭，都會一小段關於上一集的濃縮片段，不單是給觀眾心理上的緩衝和準備，更能令人回憶起上集劇情，從而加快代入劇中世界。除了這個做法，《殺手》一劇亦在結尾處鋪排了相當多的伏線，第一集陳豪用槍指着黎耀祥的頭、第二集龔嘉欣從後伏擊黎耀祥、第三集李佳芯被陳豪拯救後，暈倒在他身邊...每一集結尾都留給大家一個「問號」，到第五集因為要令觀眾兩日後繼續收看，要有一個很大懸念給觀眾，這個「勾」一定要觀眾認同，比之前的小問號更有力，編審在第五集最後，交待了Zero(陳豪飾)在這套劇終極目的--復仇!沒有一個動力大過為兄弟復仇來得順理成章,這個鋪排亦令Zero這個角色更立體，之前四集Zero大家只知道他是一個最top殺手，很喜歡高海寧，但這個角色究竟有什麼追求呢?沒有交待，但來到首週最後幾分鐘揭翹，經過五集之後，觀眾很清楚知道要追看每個角色目的是什麼，陳豪復仇、祥仔為女兒不惜一切,甚至重返人生高峰，李佳芯為兒子有更好生活,而要做殺手助手等等。

不過黎耀祥的演技依舊有「柴九」的影子。（《殺手》截圖）

最後一個值得讚的地方是，劇中省卻了很多為了交代劇情，角色的自言自語，例如：「我等陣就去搵佢算賬！」「我就死啦。」之類。可以的話就用畫面交代，將故事「講」得更為緊湊，節奏加快了，觀眾自然就看得更暢快，暫時沒有那些當觀眾白痴的通病，將自己心聲讀出來,希望《殺手》之後都保持高水準,始終30集慢慢長路，但以首5集來說，《殺手》有機會成為年度神劇。