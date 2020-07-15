香港新生代演員慘況｜吳肇軒荷包乾塘　廖子妤：一個飯分開兩餐食

說起香港的「明星」，大多人還是會第一時間想起張國榮、古天樂、劉德華等，在演藝界叱吒數十載、家喻戶曉的演員，有些人會說香港娛樂圈「青黃不接」，但其實一直還有一群新生代演員在默默耕耘，大眾可能對他們的認識尚未太深，但不能因此而忽視他們的努力。廖子妤（Fish）與吳肇軒近年在影視圈較出眾的兩位，在電影圈嶄露頭角，香港影視圈不景氣，二人沒有埋怨生不逢時，反而更珍惜每一個機會。「我們還生存，一息尚存也要繼續努力，只要還有機會就要珍惜每個角色，因為每一次都很珍貴。」吳肇軒如是說。 短片：葉志明 剪接：黃卓敏 攝影：梁碧玲

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一步一腳印的無名時節 Fish：以前連行近Mon壇都被鬧

吳肇軒就讀香港演藝學院時已經接拍黃修平的《哪一天我們會飛》，憑蘇博文一角正式出道，及後與影后劉嘉玲合演《以青春的名義》，更得到「年輕版梁朝偉」美譽，星途看似一片光明，他透露自己也曾演過沒有對白的角色，他對自己說：「只要鏡頭看到我，你（觀眾）就會看到我。我不是要搶什麼（戲份），而是相信安守本分，在鏡頭前就會好看。」是金子就總會發光，果然拍完某個Shot，導演就過來跟他說：「軒仔，演藝（學院）的對嗎？做得好，繼續努力，這一行努力就可以。」這句話當然很能觸動他，而他到現在仍記得。

廖子妤的起步點在馬來西亞，2012年隻身來港打拼事業，她憶起寂寂無名時的經歷：「我以前在馬來西亞當臨時演員，很艱難才到特約演員，再到現在這一步，是從離開Mon壇（看Playback）很遠的地方，走近就會被副導演罵，到我可以坐在Mon壇前聽導演指示，這是一段很長的距離。」她語氣平淡，但這些年來的經歷卻一點也不平凡，但她沒有選擇煽情，而是感謝以往的每一個經歷成就今天的自己：「這段距離令我很珍惜現在所擁有的。」

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廖子妤（Fish）與吳肇軒在ViuTV原創電視劇《地產仔》中擔大旗演出，更憑亮眼的表現成功入屋，問到會否覺得自己地位提升，二人紛紛搖頭否認，Fish說：「因為擔正的意味不算太重。」吳肇軒補充道：「每一個都是主角。我覺得我們這一代很少這樣想。」Fish同意地說：「我不太會想地位提升，但會很開心，繼續有戲拍就好了！」吳肇軒期望劇集播出後：「觀眾慢慢喜歡我們，那麼投資者又會放心一點 。」所以喜歡他們就要大聲說出來了！