TVB恩准上位小花拍ViuTV劇？　「港版子瑜」演《地產仔》勁亮眼

有「港版周子瑜」之稱的區明妙（Miumiu）於去年在無綫（TVB）電視劇《她她她的少女時代》演年青版方迎風（田蕊妮飾）開始嶄露頭角，甜美亮麗的外表使她成功入屋，簽約無綫的姐妹公司邵氏兄弟，成為無綫力捧的「青春女神」。現年19歲的Miumiu原在早在13歲就以童星的身份入行，及後以15歲之齡拍攝《一屋老友記》、《親親我好媽》等劇集；當時更有韓國經紀公司拋出橄欖枝，邀請她去當練習生，成為K-pop女團成員但被婉拒，只因對比起偶像，她更想成為一名演員。

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近日觀眾就在ViuTV原創劇《地產仔》中找到Miumiu的蹤影，她在劇中飾演盲雞（胡子彤飾）的「養女」（類似PTGF）Alice BB，三度似蘿莉裝束出現在鏡頭前，靠青春少艾的氣質從「雞哥哥」那裡成功得到二萬元和名貴手錶一隻。雖然戲份不算太多，但勝在夠搶眼，將「拜金女」演繹得不錯。

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問題來了，為什麼與無綫是姐妹公司、連高層也一樣的邵氏藝人會出現在ViuTV的劇集？猶記得《全民造星》監製花姐（黃慧君）曾經在訪問中說過：「ViuTV一直都冇分你我，冇話唔歡迎友台嘅藝人，音樂節目亦都會播友台藝人嘅歌，其實係咁樣呢個圈先會好。」這一次的合作就盡顯ViuTV的大度。

原來Miumiu亦已經不是第一個拍ViuTV劇的邵氏藝人，翻查邵氏的所屬藝人列表，伍詠薇（伍姑娘）早在上半年經已在林保怡擔任監製的電視劇《歎息橋》中演出、另外去年底加盟邵氏、現年28歲的李爾晨（Kyle）同樣與MIRROR及鄧麗欣（Stephy）參與新劇《男排女將》的拍攝，可見邵氏的合約比無綫更為自由。

呢啲「TVB花旦」都有機會喺ViuTV出現？