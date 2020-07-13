【Twogether】劉以豪揮低Oppa成韓妹男神　《福布斯》都爭住訪問

台灣男神劉以豪和韓星李昇基拍檔挑戰旅遊真人騷《Twogether：男神一起來看你》，隨著節目播放，國際知名度飆漲，近來更在在韓國興起一陣「以豪旋風」，一度衝上當地關鍵字熱搜榜！

劉以豪和李昇基的旅遊真人騷《Twogether：男神一起來看你》意外爆紅，二人在節目中的互動超有愛：

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日前劉以豪接受35家韓媒聯訪，更躍升「國際劉」接受美國指標媒體商業雜誌福布斯專訪，表示當初錄製時未曾預想過今日受歡迎程度：「當下就是使出洪荒之力，認真挑戰、完成每一個艱難任務，想要見到我們的粉絲，所以沒有特別想收視的問題。」

以往劉以豪在韓就有「台灣最萌男友」封號，當地擁有不少粉絲、人氣旺，為了打破語言障礙、拉近和粉絲距離，曾學過幾句簡單問候語，而這次接受韓媒訪問，他已能說上幾句韓語和媒體交流，被稱讚非常有天份，劉以豪則謙虛自認不夠，還有需要多學習的地方，並表示透過三招學韓語，除了聽音樂、看劇娛樂作品來學習，還特別安排家教老師，每天把握空檔自修學習幾句韓文，也希望未來若時間許可：「能獨自到當地住3個月，好好上課學習，感覺在環境裡面學習又是另一種體驗與幫助。」

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劉以豪人氣旺，代言邀約不斷，1個月內就拿下健康補給飲、防曬乳2個廣告代言，提到保養，他透露自己屬於容易曬黑的膚質，因此在酷暑拍戲時，會定時定量的塗抹防曬霜、喝大量的水補充，夏天飲食上就是吃維他命B、C，飲冰糖蓮子湯，盡量吃少油少鹽少辣、少吃油炸物，拍戲時會以水煮雞胸肉、花椰菜清淡簡單的菜色為主，此外他也熱愛潛水，希望新戲「我親愛的小潔癖」殺青後，能有時間去海邊走走放鬆一下。

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