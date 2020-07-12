碧咸大仔Brooklyn下年迎娶Nicola Peltz　4千萬港元豪辦婚禮

萬人迷碧咸（David Beckham）的21歲大仔Brooklyn，周六（11/7）突然對外宣布已向拍拖7個月的女友Nicola Peltz求婚成功，引起外界關注。現年25歲的Nicola除了是《變形金剛4》女主角之外，同時亦是78歲的美國億萬富豪Nelson Peltz的千金，再加上碧咸夫婦的顯赫地位，故外界相信兩人的婚禮必定會相當奢華。

Brooklyn Beckham跟Nicola Peltz自小認識，現時已交往10個月。（Nicola Peltz IG）

據外國傳媒報道，Brooklyn和Nicola計劃於2021年的夏天或秋天，豪擲400萬英鎊（約3900萬港元）分別在英國和美國佛羅里達州舉辦兩場豪華式的婚禮，並由Brooklyn的妹妹哈七（Harper）擔任首席伴娘。據悉除了碧咸夫婦會大手筆出錢籌辦婚禮外，Nicola的爸爸亦希望女兒出嫁能辦得風風光光，而成為兩人婚禮的最強後盾。

Brooklyn昨日向Nicola Peltz求婚成功。（Instagram：@brooklynbeckham）

Brooklyn的妹妹哈七（Harper）將擔任首席伴娘。（Instagram：@nicolaannepeltz）

外媒指Brooklyn已簽定婚前協議

雖然碧咸家族已經相當有錢，但Nicola的爸爸Nelson Peltz作為連鎖快餐店Wendy's的非執行董事長兼美國投資大亨，身家總值超過13.4億英鎊（約131億港元），遠遠超過碧咸夫婦的3.35億（約33億港元）英鎊身家。正正就因為女方家庭富裕得多，因此碧咸夫婦對於Nicola做自己新抱相當滿意，不會是個因為名氣或者金錢才愛上Brooklyn的女孩子。然而，據消息指Brooklyn已經按照準外父的要求，先與Nicola簽署婚前協議，雖然細節條款未有公開，但據稱應該與兩人未來若離婚時的財產分配有關。

Nicola Peltz家境富裕，是美國億萬富豪Nelson Peltz的千金。（網上圖片）

據了解，Brooklyn和Nicola將於婚後在美國定居，預料會在洛杉磯買樓落腳。對於兒子即將成為人夫，碧咸嫂Victoria興奮在Instagram發文祝賀：「簡直就是最令人興奮的消息！沒有什麼比Brooklyn和Nicola準備結婚的消息更開心了！祝福你們一直相愛，並幸福一輩子，我們真的非常愛你們。」Nicola亦留言感謝未來奶奶：「Victoria，我真的很愛你，我真的是最幸運的女孩。」

Nicola與碧咸嫂Victoria關係融洽。（Instagram：@nicolaannepeltz）

Victoria發文祝賀Brooklyn和Nicola訂婚。（Instagram：@victoriabeckham）

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