碧咸大仔Brooklyn和女友不斷放閃　網民竟唔睇好：你很快會離開她

萬人迷碧咸（David Beckham）的大仔Brooklyn，自從於去年年底認愛《變形金剛4》女主角Nicola Peltz後，兩人愈愛愈高調，幾乎每隔幾日就在社交網站放一次閃，甚至連放閃照的尺度亦一次比一次大。

Brooklyn和Nicola的戀情不被網民看好。 （Instagram：@brooklynbeckham）

Brooklyn在Instagram上載一張站在女友身後一邊親吻她的面頰，一邊用手撫摸她胸口的照片，火熱中帶有一點溫柔又甜蜜。他更用文字向女友示愛：「我承諾會經常陪在你身邊。」

Brooklyn一邊親吻Nicola 的面頰，一邊用手撫摸她胸口。（Instagram：@brooklynbeckham）

Brooklyn用文字向女友示愛。（Instagram：@brooklynbeckham）

然而這段戀情卻不太被網民睇好，紛紛留言道：「所有男人都這樣說...」、「笑話」、「相信我，你很快就會離開她了」、「直到遇到另一個」、「可憐的Chloe」。

Brooklyn與女星Chloe Moretz的四年情於2018年結束。（Instagram：@chloegmoretz）

事實上，過去Brooklyn的幾段情都一樣愛得高調，其中最印象深刻的就是與女星Chloe Moretz的多次離離合合四年情，因被影到在街上和女模Lexi Wood在街上熱吻而結束。後來在短短兩年內，Brooklyn分別與Lexy Panterra、Hana Cross及Phoebe Torrance等多名年上女星譜出戀情。

Brooklyn與Chloe以前都一樣愛得高調。（網上圖片）

Brooklyn當年可是相當癡情。（Instagram：@brooklynbeckham）

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