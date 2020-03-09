碧咸大仔Brooklyn與女友派對中擁吻　與碧咸夫婦鬥恩愛邊個贏？

萬人迷碧咸（David Beckham）的大仔Brooklyn，眨下眼原來已經21歲。日前碧咸一家為Brooklyn舉行盛大生日派對，除了邀請一大班好朋友出席，Brooklyn於去年年底正式認愛的25歲《變形金剛︰殲滅世紀》女星兼美國億萬富豪Nelson Peltz千金Nicola Peltz，當晚除了以女主人姿態高調出席，更與Victoria齊齊跳舞，看來她已經火速融入碧咸一家。

Brooklyn眨下眼原來已經21歲。（Instagram：@davidbeckham）

Brooklyn自從與女星Chloe Moretz分手後多次換畫，去年11月正式與Nicola大談姊弟戀，二人愛得癡纏不時在社交網站大放閃光彈，生日派對上Nicola更十足糖黐豆一樣跟在Brooklyn身邊，更在眾人眼前深情擁吻，印證其正牌女友地位。值得一提的是，Nicola家世相當顯赫，她的億萬富豪爸爸Nelson Peltz更是連鎖快餐店Wendy's非執行董事長。Nicola不但已經融入碧咸家族，更有傳Brooklyn已經見過女方家人，準備成為「準女婿」。

Nicola在生日派對上十足糖黐豆一樣跟在Brooklyn身邊，猶如女主人一樣。（Instagram：@nicolaannepeltz）

Brooklyn和Nicola在眾人眼前深情擁吻。（網上圖片）

碧咸和老婆Victoria結婚多年依然恩愛無比，二人在派對上更陶醉地來個甜蜜擁抱，甜蜜程度絕對不輸大仔Brooklyn，真的是羨煞旁人。

碧咸和老婆Victoria在派對上陶醉地來個甜蜜擁抱。（Instagram：@victoriabeckham）