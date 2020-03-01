碧咸大仔Brooklyn IG曬與女友激吻相　高調寫「愛的宣言」放閃

碧咸（David Beckham）現年20歲的大仔Brooklyn Beckham自從在年頭公開跟女星Nicola Peltz的戀情後，愛得非常高調，日前又在IG貼相放閃，更在鏡頭前親吻，似乎打得火熱！

Nicola望着男友的眼神「甜到漏」。（Instagram@brooklynbeckham）

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碧咸的三個兒子盡得父親真傳，長得帥氣又有型，大仔Brooklyn在年頭公開戀情。日前，他在IG貼出跟女友Nicola的合照，一張是女友手輕撫Brooklyn的頭髮，而且含情脈脈望着對方，另一張是二人在激吻的照片，Nicola的眼神更相當誇人地望鏡頭，腳也搭了在男友的大腿上，男方也捉實她的美腿，照片感覺非常火辣。Brooklyn更留言寫上「愛的宣言」︰「I promise to always take care of you and to love you with all my heart.（我承諾會照顧你和全心全意愛你。）」女方留言回了一句︰「我愛你。」閃盲網民。

Nicola樣子跟身材都非常火辣性感。（Instagram@nicolaannepeltz）

現年25歲的Nicola Peltz為童星出身，2014年因出演《變形金剛：殲滅世紀》女主角而人氣急升。不過之後幾年Nicola Peltz再無代表作，未能在荷里活突圍而出。Nicola外表是典型美女，而且身材火辣，公開戀情後再次成為新聞人物。不過網民似乎不太看好他們的戀情，事關Brookly頻頻換畫，短短 1年間就疑似換了 4 任女友，不過他們一於繼續少理，繼續甜蜜放閃。

點擊下圖睇吓Nicola嘅靚相︰