碧咸大仔Brooklyn IG曬與女友激吻相　高調寫「愛的宣言」放閃

碧咸(David Beckham)現年20歲的大仔Brooklyn Beckham自從在年頭公開跟女星Nicola Peltz的戀情後,愛得非常高調,日前又在IG貼相放閃,更在鏡頭前親吻,似乎打得火熱!

Nicola望着男友的眼神「甜到漏」。(Instagram@brooklynbeckham)

碧咸的三個兒子盡得父親真傳,長得帥氣又有型,大仔Brooklyn在年頭公開戀情。日前,他在IG貼出跟女友Nicola的合照,一張是女友手輕撫Brooklyn的頭髮,而且含情脈脈望着對方,另一張是二人在激吻的照片,Nicola的眼神更相當誇人地望鏡頭,腳也搭了在男友的大腿上,男方也捉實她的美腿,照片感覺非常火辣。Brooklyn更留言寫上「愛的宣言」︰「I promise to always take care of you and to love you with all my heart.(我承諾會照顧你和全心全意愛你。)」女方留言回了一句︰「我愛你。」閃盲網民。

Nicola樣子跟身材都非常火辣性感。(Instagram@nicolaannepeltz)

現年25歲的Nicola Peltz為童星出身,2014年因出演《變形金剛:殲滅世紀》女主角而人氣急升。不過之後幾年Nicola Peltz再無代表作,未能在荷里活突圍而出。Nicola外表是典型美女,而且身材火辣,公開戀情後再次成為新聞人物。不過網民似乎不太看好他們的戀情,事關Brookly頻頻換畫,短短 1年間就疑似換了 4 任女友,不過他們一於繼續少理,繼續甜蜜放閃。

