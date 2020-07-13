【殺手】6-10集劇情追看性有升無跌　配角性格鮮明甚至比主角吸引

無綫劇集《殺手》播到第10集，頭5集主要向觀眾介紹閻武（黎耀祥飾）、喬星（陳豪飾）和錢向茜（李佳芯飾）等角色以及殺手世界，讓人對設定有認識之餘還可以增加大家睇劇的代入感。

用了2集鋪排林利（飾柯正雄、林一虎）出場，不過就草草結尾，看得不過癮。希望之後劇情會交代他的下場。（《殺手》截圖）

第6-10集肯定是「佛爺」的故事線最突出。（《殺手》截圖）

佛爺出場震憾



第5集最尾藉由丁一勇（鄭家生飾）搵喬星（陳豪飾）算帳，再給出一個大大的「問號」引起大家追劇，這個安排確實聰明。不過第6-10集鋪排台灣黑社會大佬柯正雄（林利飾）出場時，卻不夠顯得有點「求其」，反而與之作對的朱祥法（佛爺）（李成昌飾）就豐富得多。短短幾秒一邊䟴腳一邊切牛肉的一幕，已經交代了「佛爺」的性格－愛打邊爐、着拖鞋的市井之徒、暴力、暴發戶。最後喬星復仇這條劇情線，故事來說是好看的，交待了Zero(陳豪飾),閻武(黎耀祥飾)及雯雯(江嘉敏飾)的三人恩怨，大家都有必殺及不想殺的矛盾，很有戲劇衝突，但動作方面有點失望，林利跟陳豪同黎耀祥就打得不夠過癮，不過林利拍攝期間，剛剛經歷了一場大病，所以亦情有可原，但如果這場三人復仇戰改為鬥槍法，鬥智而不是鬥力，可能來得更為精彩。

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呢5集，配角啲戲仲好睇過主角。（《殺手》截圖）

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Big Boss緊接保持追看性



如果說，頭5集是介紹主角的話，第6-10集就是易蘭（龔嘉欣飾）、陳查理（鄭子誠飾）、Yumi（孫慧雪飾）和佛爺（李成昌飾）這幾位配角發揮的一個星期。以前無綫劇對主角的描寫較多，今次《殺手》在配角身上的着墨亦豐富，即使是戲份較少的Kill Bill(戴耀明飾)觀眾亦很清楚他這個人物性格,他追求的是什麼,他的痛點是什麼，觀眾連配角都感到有共鳴很重要，就會更投入到《殺手》的世界。而上週第一個big boss柯正雄(林利飾)死後,同集即出下個Big Boss 佛爺，或者有人覺得林利有點草草收場，但這樣反而來得爽快，不需要再用幾個集去鋪佛爺這個角色。

在這一幕喊戲，龔嘉欣（飾易蘭）演得洽到好處。（《殺手》截圖）

首5集易蘭給觀眾是一個愛蒲又討厭男人的殺手，但到了第6-7集就來一個反轉為她洗白，原來是一個曾遭受情傷、男朋友為救她而犧牲，才造就她現在顛顛得得的性格。如果將她的經歷與她現在的種種行為聯想起來，一切就會十分合理，從而同情她的遭遇。

鄭子誠完美地跳脫了「御用奸人」的框框，想不到他也可以「搞笑」。（《殺手》截圖）

身為男人嘅記者，睇到孫慧雪呢一幕都「縮咗一縮」，真係得人驚！（《殺手》截圖）

不得不提的是，陳查理（鄭子誠飾）加上Yumi（孫慧雪飾）的化學反應實在有驚喜，一個是幫Zero接生意，一人之下萬人之上的殺手經理人，對於家中年輕的嬌妻Yumi卻變成一只乖乖小綿羊。最記得Yumi迫他填寫「隱瞞伸報表」和Yumi拿着剪刀作狀要「剪」他那一幕戲，看得人捧腹大笑。要演得誇張又有喜感，真是一點也不容易，

總括來說，《殺手》首十集是很有追看性，初時會擔心《殺手》頭五集勢如破竹，會否後勁不繼，但看來越戰越有,距離神劇又近一步。

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