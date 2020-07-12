【晚吹】潘紹聰講靈堂鬼故　先人遺體離奇失蹤原來因為一樣嘢

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到殯儀統籌師阿斌上節目分享，不過主持Edmond的講的一個故事更驚嚇。

Edmond講的故事好驚嚇。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

Edmond分享的故事，是發生在先人大殮的一天，殯儀師準備蓋棺的時候，著大家轉向另一變，要把板放下時，突然大叫︰「咪住！唔見咗嘅？」先人的遺體不見了，家屬們也看到這個情況，然後他們尋找，陪葬品全部也在裏面，只是不見了整具遺體。大家一起找，也找不到。接着一個較有經驗的人問家屬︰「你哋有冇應承（問）過先人，其實佢想唔想火葬？」因為這個先人是準備火葬的，然後有個女生說︰「係喎，阿爸好耐之前講過話，佢要土葬。」

Edmond聽過的故事是整具先人的遺體失蹤。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

殯儀先生就叫家屬們全部跪下，然後對空氣說︰「我哋會幫你搞返個土葬」，Edmond續說︰「結果再行返埋去嘅時候呢，全部見返條屍喺度」，之後他嘗試分析事件時說︰「其實係鬼掩眼，佢唔係真係唔見咗，先人個遺願係好重要。我又聽過有啲係化妝嘅時候，係真係化唔到，真係要攞佢自己平時用開嗰啲化妝品。」

殯儀統籌師阿斌有講一個經歷，點擊下圖逐格睇︰

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