香港奇則｜1771呎大屋500萬超豪裝　兒童房原來仲收埋私人圖書館

香港地少人多，大多數家庭都住在幾百呎的單位，但住幾千呎大宅的人也大有人在，今次《香港奇則》的主持盧頌恩（妹頭）就帶大家參觀一間在西貢的獨立屋，一起看看這個十足十設計雜誌示範單位的大屋！

整間屋以白色和淺色為主。（《香港奇則》電視截圖）

這間獨立屋的實用面積有1771呎，樓齡有近40年，採用「半層式設計」，整間屋走簡約風，以素色為主，非常有外國大宅Feel。屋內盡量採納更多自然光，燈光都是用暗燈，如壁燈、座地燈和枱燈。一入口的玄關位已經很闊落，轉右就是一個巨型的廚房，跟屋內其他地方的色調不同，廚房用深色廚櫃，去跟屋其他部分做對比，另一方面都方便打理。最特別的地方，是天花有一個玻璃頂蓬，令原本較暗的廚房有更多自然光線，如果太曬，也可以使用電動簾。而一旁的飯廳也是非常簡約，他們在其中一面牆做了玻璃間隔，可以望到樓下的客廳，加強連繫感。

實用面積有1771呎。（《香港奇則》電視截圖）

空間非常分明。（《香港奇則》電視截圖）

至於樓下的客廳就用了白色做主調，因為戶主不看電視，所以他們沒有放電視，反而設了一個壁爐做焦點。客廳有一面落地玻璃，在旁是一個多用途位置，原來是留給屋主的小孩舉辦大提琴演奏會，只要移動梳化就可以變成演奏廳。二樓是主人房，主人房門口用了玻璃掩門，靈感也是來自外國的房子。洗手間的空間加大了，同時又用了玻璃間隔，可以看到室外景觀，主持就覺得好有「酒店式感覺」。

廚房超大，更有玻璃頂蓬，好有Feel！（《香港奇則》電視截圖）

再上一層有一倨浴室和三間房，三間房分別是書房、衣帽間和兒童房。小朋友房的設計看上去簡約實用，原來更有一個先天優點，就是樓底特別高，設計師用這個優勢做了一個閣樓，因為屋主想小朋友多看書，所以他們在閣樓訂製了一組大書櫃，又有小梳化，是小朋友的私人小天地兼圖書館，空間加上來分分鐘比很多人的房間也要大。大宅更有室外的花園，有一片草地和休息的地方。其實這間屋不算是超級大，不過空間間隔分明，令到整體感覺好整齊和舒服。

更有位置留給小朋友開演奏會。（《香港奇則》電視截圖）

整間屋的工程費大概是500多萬元，設計師指收樓是有滲水的問題，費用大多也用在「睇唔到」的地方，始終屋子也有近40年樓齡。而且屋主對廚櫃好有要求，都是從意大利進口的，主持覺得「幾抵」，她又指︰「第一下入嚟，覺得好似去咗外國咁，全部嘢都好吸引眼球，因為啲家俬揀得好有品味，直情啲設計好似設計雜誌上面嗰啲相咁，我覺得好犀利。其實呢個獨立屋我都知道有一定嘅樓齡㗎喇，但係佢將入面全部大翻新之後，就（好似）新屋一樣。」

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