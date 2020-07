有「美人魚教練」之稱的何泳芍(Honey)有一身健康膚色,再加上Fit爆身材和甜美笑容,俘虜不少粉絲的心。日前,她在IG上載一張泳衣相,見她穿上了啡色泳衣,雖然外搭了一件襯衣,但美好身材依然表露無遺。她在留言圖文不符地寫道︰「Sometimes I wake up late, and don't even brush my teeth.(有時我遲了起床,甚至會不刷牙。)」網民留言︰「身體比例真的很美!」、「愈睇妳愈靚」,並紛紛求正面,更有人搞笑的說︰「咁有冇口臭先」、「咁女神都唔可以口臭既……」。

Honey除了是藝員外,也是潛水教練。(Instagram@honeyho_mermaid)

