【女神降臨】29歲黃仁燁有望演男二　零知名度仍擊敗李宰旭惹爭議

韓國超人氣網路漫畫《女神降臨》即將改編成電視劇，繼男女主角人選確定為ASTRO成員車銀優和文佳煐後，另一男角「韓書竣」的人選一直受到網民熱烈關注。今日（14日）韓國傳媒報道，指曾出演劇集《綠豆傳》的黃仁燁（황인엽）將擔任該角色，不過網民卻似乎不太受落，惹起爭議。

人氣網路漫畫《女神降臨》將開拍劇集，兩位男主角和女主角人選均差不多已確定。（webtoon截圖）

文佳煐擔任女主角「任朱靜」。（Instagram：@m_kayoung）

車銀優擔任男主角「李修豪」。（Instagram：@eunwo.o_c）

據韓國傳媒報道，相關人士透露黃仁燁將會在《女神降臨》中飾演另一男主角韓書竣，並與男女主角展開一段三角關係。對此，黃仁燁的所屬公司Keyeast娛樂回應表示：「正在等待試鏡結果」。雖然人選暫時還未確實，但實際上已經是幾乎99%敲定，只待劇組正式對外宣布。

韓書竣是漫畫中其中一個重要男角。（網上圖片）

黃仁燁現年29歲，因外形酷似李準基、禹棹煥而受到關注。（Instagram：@keyeastofficial）

當《女神降臨》宣布拍成電視劇後，網民認為男主角「李修豪」簡直為車銀優度身訂造，因此車銀優和文佳煐分別出演劇集的男女主角，網民都大呼滿意，因此韓書竣這個角色的選角份外受到關注。漫畫中的韓書竣是一個外表冷酷，但又一直偷偷為女主角做暖心舉動的單眼皮型男，因此網民一直心水李宰旭、禹棹煥或權玄彬擔任，如今卻突然殺出一個程咬金，因此令網民相當不滿。

李宰旭去年因拍攝《意外發現的一天》而爆紅，亦是「韓書竣」一角最大呼聲的演員人選。（Instagram：@jxxvvxxk）

權玄彬（Instagram：@komurola）

禹棹煥早前已入伍當兵。（《The King》劇照）

現年29歲的黃仁燁只拍過一部電視劇及兩部網絡劇，他去年拍《綠豆傳》時飾演律武護衛武士「朴單鎬」，因外形酷似李準基、禹棹煥而受到關注。然而，黃仁燁的認知度和人氣並不高，甚至對觀眾來說非常陌生，如今卻擊敗多位強勁對手出演《女神降臨》，令網民忍不住問：「他是誰？」、「一點都不像書竣」，引起廣大爭議。

黃仁燁曾出演《綠豆傳》。（網上圖片）

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