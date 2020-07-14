乘風破浪的姐姐︱鍾麗緹二次公演遭淘汰　網友怒：不該走的全走了

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》收視屢創新高，30位姐姐有人收穫人氣，有人喪失好感，性格不討喜等等，總之各個都是觀眾茶餘飯後的熱話。然而，隨着第二次公演結束，愈來愈多的姐姐離開舞台，不過今次遭淘汰的姐姐卻引眾怒。

早在節目開播之前，網上已經有淘汰名單流出，照實際情況來看，該名單似乎是真的。當然，不排除綜藝節目有劇本，誰走誰留或者在錄製前已經確定，但第二次公演淘汰了幾位實力派以及受歡迎的姐姐，令觀眾難以理解。

網上甚至有第三次公演淘汰名單。（網絡圖片）

由鍾麗緹、袁詠琳、阿朵演繹的《相愛後動物感傷》唱跳都完成得非常出色，舞台表現力不俗，而且有袁詠琳同阿朵兩大實力Vocal加持，在唱功方面更勝一籌，實力遠遠超出她們所得分數。如果真的要挑一個缺點，可能是服裝方面與首歌不是太襯，而最後阿朵與鍾麗緹遺憾告別舞台。

鍾麗緹、袁詠琳、阿朵演繹的《相愛後動物感傷》。（微博@Cindy袁詠琳）

其實鍾麗緹自從將工作重心轉移至內地後，參與了很多真人騷，開朗活潑的性格，以及積極向上的生活態度，成為不少人追捧的對象，即使中文不太好，但她次次的舞台都大獲讚賞，私底下亦非常努力，因此她離開舞台令觀眾相當不捨。

大家為鍾麗緹的離開感到不滿。（微博@鍾麗緹Christy）

阿朵是出道多年的實力派歌手，唱腔非常有特色，身姿曼妙，唱跳俱佳，是網友心目中「充滿大智慧」的溫柔姐姐，甚至可以說是人生導師。

阿朵非常錫袁詠琳。（微博@阿朵）

另一個淘汰的，同樣是實力唱將丁噹，唱功自然無得講，但人氣方面的確有些輸蝕。

丁噹也是當之無愧的實力派。（微博@丁噹-Della）

不過最令大家費解的，是芒果TV的親生女，主持人沈夢辰。無論在首次公演的《大碗寬麵》，抑或第二次公演的《Manta》，她的表現都可圈可點，深受網友喜愛，直言沈夢辰本就應該屬於女團，評價相當高，不料其也遭到淘汰。不過，有網友指沈夢辰是因為檔期問題，不能繼續參與節目。

沈夢辰是芒果TV親生女。（微博@沈夢辰）

對此，網友們紛紛表示：「該走的不走，不該走的全走了」、「希望節目組有擔當，不要再讓人失望」、「感覺淘汰的姐姐們都挺好的就是吃了人氣不太高的虧」等。