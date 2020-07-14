李嘉欣素顏挑戰空氣瀏海成熱討　竟被網民指撞樣葉璇？

有「大美人」之稱的李嘉欣一直以來多以One length髮型示人，給人高貴大方的感覺，不過日前，她在微博公開自己一個新造型，引起熱話。

李嘉欣在上月剛過了50歲生日。（微博圖片@李嘉欣Michele）

李嘉欣在周二（14日）凌晨在微博上載了一張自拍，相中的她梳了空氣瀏海，還戴上了一個蝴蝶結髮飾，而且以一臉素顏示人，跟平日的形象大不同！她又留言︰「睡前跟大家說聲音晚安」。空氣瀏海一向有減齡效果，而上月剛踏入50歲的李嘉欣皮膚和狀態都保養得很好，看上去絕對不像5字頭。

李嘉欣的新造型引起討論。（微博圖片@李嘉欣Michele）

不過，網民對於她的這個新Look似乎不太喜歡，紛紛留言︰「這個瀏海造型不適合美人啊」、「這張有點顯老」、「一直喜歡你的，但貌似氣質女神不適合這發型」、「為什麼那麼奇怪」、「不看網名都沒認出來」等等，但也有人為她解釋和覺得她還是一樣美麗，留言︰「這張角度問題吧，不是很好看，不過真實，無濾鏡無美顏」、「跟髮型沒關系，沒化妝而已」、「皮膚太好吧！氣色不錯」、「髮箍好可愛，素顏也靚絕」。還有網民指覺得她這張照片撞樣葉璇，表示︰「我以為我關注了葉璇」。

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