BLACKPINK Rosé家姐神級美貌曝光　全職律師絕對才貌雙全

韓國女團BLACKPINK的四位成員俘虜了不少粉絲的心，連帶她們的家人也得到關注。日前成員Rosé的在IG貼出跟家姐的合照，成為熱話。

Rosé（右）貼出同家姐Alice合照。（Instagram@roses_are_rosie）

現年23歲的Rosé在紐西蘭奧克蘭出生，7歲移民澳洲並在墨爾本長大。她憑出色的歌唱技巧和甜美的外表吸引不少粉絲。網上一直流傳她有一個家姐Alice朴智英（音譯），傳聞中Alice有高學歷和同樣地有出眾外表。日前，她的外表終於曝光，Rosé罕見地在IG張時動態中貼出她為姐姐慶生的合照，寫道：「祝這個世界上我最喜歡的人生日快樂。」見到Alice有一頭的髮，外表清秀，看上去和Rosé有幾分相似，都是鼻高高和眼大大。

BLACKPINK成員Rosé。（Instagram@roses_are_rosie）

據知，Alice在1993年出生，今年27歲，畢業於澳洲國立大學法律系，現在是一名律師。Alice的美貌在粉絲圈中很有名。Rosé曾經在SNS中上傳一張花籃的照片，祝賀家姐通過律師考試，兩姊妹感情非常要好。

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