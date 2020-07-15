【安樂蝸】330呎三人住間兩房　一入門仲放張超大型餐枱好阻埞？

香港300幾呎的家居非常常見，於是在有限空間下盡量令到看上去大一點就成了不少屋主的願望。最新一集《安樂蝸》的主角是一個330呎的單位，由主持鍾晴、鄭雋熹和嘉賓蘇慧恩帶大家參觀。

單位330呎，是典型香港住屋的大小。（《安樂蝸》電視截圖）

330呎的細單位住了一對夫婦和他們的兒子，仔仔已出來社會工作，所以單位有兩間睡房，另外也有客﹑飯廳，空間分明，在有限的地方下，出來的效果算是不錯。屋主要求有最多地方做共用空間，即是客、飯廳，寧願睡房細一點。所以一進屋看到的廳，以3百多呎來說其實也算寬敞。客廳有一張大梳化，而飯廳就連開放式廚房，有一張大餐桌，事關女屋主喜歡邀請朋友到家一起整糕點，所以餐桌也可以坐多幾個人。

一張大餐枱，已經佔了大量空間。（《安樂蝸》電視截圖）

因為戶主喜歡大自然，所以全屋有不少牆身都用了藍色，連梳化也是深藍色的，再加上大量盆栽擺設，營造大自然的感覺。不過，在細單位用深色其實非常大膽，始終深色會令本來小的空間更有壓迫感。睡房方面，由於要留更多位給廳的部分，所以主人房只夠放睡床和衣櫃。兒子的房間有大工作枱，可以放得下兩個電腦螢幕。但睡房和客廳中間用了玻璃間隔，一打開窗簾就見到窗外的客廳，可以跟父母Say hi！主持鍾晴指這樣感覺睡房和廳融為一體，屋好像變大了一樣。可是，已經出來社會工作的兒子會不會不夠私隱呢？

兒子的房間用大型玻璃做間隔。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師解釋，屋主要求做到空間感大一點，原圖則一入門就是廁所，會阻擋部分視線，所以他把廁、廚的位置對調，一進門就會看到飯廳，連貫着客廳，感覺會開揚很多。不過看上去，一入門就是大餐桌，左邊就是梳化，走動通道頗窄，而餐枱已佔去廳的大量空間，會否用可延伸和收藏的桌子更好？全屋裝修費是40萬，價錢合理。

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