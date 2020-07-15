乘風破浪的姐姐|節目《定義》令女星人設崩塌？只因主持言辭犀利

《乘風破浪的姐姐》可謂是今夏最熱門的內地綜藝，而30位姐姐參與的衍生訪談節目《定義》也配合播出，幾乎次次訪問都會引起關注，當中很大緣故是記者易立競，她言辭犀利，一針見血。

易立競最大的特點就是「敢問」，直面藝人的敏感點，且邏輯性極強，「逼問」式的訪談令藝人很容易敗下陣來。譬如前段時間伊能靜在《定義》中談及自己很幸福時，以梅艷芳作為反例，易立競追問她「怎麼說」時，伊能靜道出了那段備受爭議的言論，導致全網對她的口碑調轉，遭到不少負評。

伊能靜飽受負評的一番言論出自《定義》訪問。（視頻截圖）

就算是口碑、人緣、人氣都很高的萬茜，也難以逃過易立競的追問。萬茜表示自己對綜藝有恐懼感，不喜歡參加綜藝，但馬上被易立競揭穿，指她參加過《舞林大會》，而且還參加過兩屆；之後在面對「怎麼看做演員不紅這件事」時，萬茜指自己本來就沒有一顆紅的心，就懶得折騰的一份心，所有沒有紅也很正常，結果再次遭到反問：「你說你有懶得折騰的心，那你之前的時候不是在折騰嗎？比如說唱歌、跳舞。」真是滴水不漏。

易立競對萬茜窮追不捨。（微博圖片）

再來看黃聖依，易立競問其有無代表作，她答：「《功夫》和《天仙配》吧。」這時易立競質疑道：「《天仙配》會是你的代表作嗎？」

易立競質疑黃聖依影視代表作。（微博圖片）

除此之外，姐姐的成團發起人黃曉明曾經也被易立競「直擊」：「你現在還有不能接受的評價嗎？比如笑起來邪魅狂狷、傑克蘇（自戀）、自戀、演技不好、二。」以及「你是科班出身，做了二十幾年演員，別人在說你演技不好的時候，你會尷尬嗎？會懊惱嗎？」黃曉明的回應都是肯定，這是易立競便又問：「你承認你演技不好？」總之就是要讓藝人直面問題。

面對這些問題，藝人難免會有些尷尬，面露難色。（視頻截圖）

不得不講，易立競的訪問方式獨樹一幟，而且過程中幾乎全程無表情，因此網友對其的評價也呈現出兩極，有人認為她不尊重訪問對象，無禮貌，且咄咄逼人，但也有人認為就是應該這樣簡單直接，面對自身的優缺點。