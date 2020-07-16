郭秀雲親設計陀飛輪為保育教育籌募經費 　沈慧林全力支持善舉

一直致力推動環保及拯救瀕危動物的「海峰環保教育」主席郭秀雲（Sharon），為該會發展保育教育項目籌募經費，故獲得香港陀飛輪品牌萬希泉支持攜手合作，推出以非洲大象為主題的「『恆久萬象』陀飛輪慈善限量版腕表」，作義賣籌款。Sharon更特別邀請好友黎燕珊（Eva）『象』義幫忙擔任慈善大使,日前更一起拍攝宣傳照，萬希泉創辦人沈慧林（William）亦到場探班，齊呼籲「『恆久萬象 關注瀕危』」。William更送上熱賣中的星恆系列陀飛輪腕表給Eva作見面禮。

「海峰環保教育」主席郭秀雲(中)獲得萬希泉創辦人沈慧林(右)及好友黎燕珊(左)支持為籌款出力。.（圖片受訪者提供）

Sharon坦言這一年對NGO慈善團體籌款很艱難，她本來去年底欲舉辦慈善晚會籌款亦遇到一波三折，原構思設計這款腕表為認購晚宴座席的禮物，但因疫情關係，令慈善晚宴被迫無限期延期。 她續說：「我本來邀請了Eva擔任慈善晚宴籌委會主席，但也不知延期至何時才能再辦，故我們決定先把腕表義賣，收益撥捐『海峰環保教育』用來發展保育教育項目經費。真的好感謝Eva二話不說一口答應，繼續『象』義幫忙成為活動的慈善大使。」

.萬希泉創辦人沈慧林送上熱賣中的星恆系列陀飛輪腕表給黎燕珊作見面禮。（圖片受訪者提供）

此外，Sharon更邀請沈慧林(William)成為「海峰環保教育」榮譽顧問，加入團隊支持環保，對此，William坦言感到非常榮幸，為了支持此善舉，將投資6位數字於紅隧作廣告宣傳，望喚起更多人對保護瀕危的關注。他續說：「自從我有了小朋友後，更發現保育野生動物的重要性。每次我們去動物園時，女兒看到不同的動物都會非常雀躍，我也會利用機會教導她不可以買象牙製品、去旅遊時不要騎大象等，從小向她灌輸正確保育知識。」