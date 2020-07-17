雖然是精神病｜徐睿知憑「蝴蝶擁抱」爆紅　私下原來貼地又玩得？

被金秀賢和徐睿知在劇中演出的「蝴蝶擁抱」，現在網路上的熱議更勝「背後擁抱」。也讓女主角徐睿知更加爆紅，踏進演藝圈並非她人生第一志願、被稱為「鎖骨女神」的徐睿知，銀幕下你所不知道的另一面。

《雖然是精神病但沒關係》碰觸到韓劇較少接觸的題材，距離上一齣叫好又叫座的《沒關係，是愛情啊》討論「精神分裂症」（男主角因為不能面對自己內心傷痛，發展出一個幻想角色），由金秀賢和徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》也透過精神病院的背景，討論彼此如何互相治癒，以及學會接受真正的自己。

相信劇迷都非常期待金秀賢和徐睿知的互動。（劇照）

對劇本相當挑剔的金秀賢，在退伍後接演的第一部戲就選這個題材，顯現了他對這個主題的認同和演技的強烈企圖，當兵後練就出更好的身材，也在影片花絮中被大家截圖，一幕在置物櫃光著上身制伏女主角徐睿知的片段，可以說是超Man、霸氣十足，而且一個「蝴蝶擁抱」更成為熱搜，這是用來幫助孩童感到悲傷或焦慮時所做的姿勢：徐睿知雙手交叉放在肩上，金秀賢則將雙手放在徐睿知的手上，看似浪漫其實相當給人安全感的動作。劇中兩人第一次親密接觸就是拍這場「蝴蝶擁抱」，金秀賢和徐睿知都表示印象相當深刻。

提到這部劇集的關鍵字，徐睿知以「紅色高跟鞋」、「蝴蝶」、「 愛情」回答，可見得蝴蝶在這部劇集裡也是一個重要象徵。

金秀賢則表示：「雖然是不同國家的人，但是會擔心一個人、想一個人、愛一個人那樣的心情應該都是一樣的，希望大家看完後會有所共鳴。」

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金秀賢談接演《雖然是精神病但沒關係》動機

被蝴蝶擁抱更加爆紅的徐睿知在這齣劇裡的華麗高冷造型也引發關注，無論穿著Chloe 2020早春的西裝連身洋裝出席記者會，或是在劇中穿著Jimmy Choo 2020春夏黑色網紗踝靴講童話故事，有很多行頭甚至是另外特別訂製，相信這些造型將引起熱議，不過徐睿知形容自己私底下喜歡的穿著是「可以直接從家裡穿出門的那種舒服風格。」

儘管在第一次被金秀賢飾演的文鋼太教導什麼是「蝴蝶擁抱」的時候，由徐睿知所飾演的高文英高傲的回答：「我不喜歡這種背對你的方法，治療心靈創傷應該要面對面才對，而不是在背後撫慰。」不過第三、四集的劇照釋出，「蝴蝶擁抱」依然是戲中相當重要的隱喻，或許在壁咚、背後擁抱之後會形成一個新的浪漫里程碑POSE。

金秀賢後擁教蝴蝶擁抱法，徐睿知轉身挑逗：

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徐睿知因為「蝴蝶擁抱」爆紅，也讓大家對這個實力卻低調的女演員備感好奇，發現她和金秀賢不僅隸屬同一經紀公司（徐睿知是金秀賢和表哥今年成立的企劃公司Gold Medalist所簽約的女藝人），而且和金秀賢一樣也是業界奇葩。

原本的夢想是成為女主播，西班牙文和外語超流利

徐睿知畢業於西班牙歷史悠久的馬德里康普頓斯大學新聞系，留學期間學會說一口流利的西班牙語、英語，畢業之後當上新聞主播，結果在回到韓國看牙醫時因外型太搶眼被星探挖掘，力邀她出道。

不過畢竟演戲不是她第一志願，她繼續回到西班牙念書，只是經紀公司代表不段地說服她、希望她夠改變心意，後來她決定試試看，才走上了女演員這條路。

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連GD權志龍也抗拒不了的高挑鎖骨女神

徐睿知曾在BIGBANG 的《我們不要相愛了》MV中演出，在1分30秒的地方甜蜜互動，讓大家驚艷這五官立體的知性美女是誰。身形修長的徐睿知宣稱除了自己愛好運動，這個體型也來自家族遺傳。她骨感的外型讓她獲得「鎖骨女神」的封號。

冷豔外貌下的搞笑反差

徐睿知從情境喜劇開始磨練磨練演技，和男星高庚杓一起演出的冤家兄妹《馬鈴薯星》深受觀眾喜愛，而她在參加綜藝節目時也完全沒有包袱，搞笑功力一流，這種反差萌讓大家更喜歡她。

2013 年才踏上演藝之路的徐睿知嘗試過多種角色，《花郎》、《救救我》以及去年和李準基合作的《武法律師》，都帶給觀眾相當深刻的印象。

這次在《雖然是精神病但沒關係》會和金秀賢擦出什麼火花，讓人備感期待。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「蝴蝶擁抱」讓徐睿知爆紅，《雖然是精神病》你所不知道的另一面】