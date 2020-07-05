徐睿知身形纖瘦但極有料　「巴掌臉」細到只有金秀賢能比較

韓國30歲女演員徐睿知近日與金秀賢合作的《雖然是精神病但沒關係》熱播，人氣上升外，她不少過去的作品也再次成為話題。而提起徐睿知的話，相信不少劇迷都會感嘆她纖瘦但非常有料的好身材，她比正常人細的「巴掌臉」，也是每次見到都會令人震驚。

徐睿知身高達169厘米，但她的體重只有43公斤，身形相當纖瘦。當大家以為徐睿知身材屬「紙片人」，那就大錯特錯了！她自少學習芭蕾舞，練得一身好肌肉，「螞蟻腰」和筆直細腿惹人羨慕外，徐睿知上圍原來非常有睇頭。不過礙於徐睿知身材乾扁，所以都有網民質疑她曾隆胸加工，甚至對比她出道初和現在的照片。

徐睿知身形纖瘦但上圍絕對有睇頭！（網上圖片）

點撃睇徐睿知好身材：

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除此之外，徐睿知一張「巴掌臉」也非常出名。有網友整理徐睿知與其他藝人的合照，她站在李準基、金材昱和禹棹煥等男演員旁邊形成大對比外，即使在同樣是小臉的夏沇秀旁也依然不顯頭大。這次徐睿知孖住「小臉男神」金秀賢拍劇，粉絲每次見到兩人同框，都會被他們細到不得了的「巴掌臉」震撼到，直言二人非常合襯。

站在禹棹煥和澤演中間，徐睿知的小臉非常突出。（sports korea）

按圖睇徐睿知驚人的「巴掌臉」：