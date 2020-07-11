由金秀賢與徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》成為近期人氣熱話，劇集以情緒病與暗黑童話作主線，除了題材新穎，徐睿知於劇中的華麗造型更是焦點。而要打造出霸氣時尚的感覺，各款奢華耳環實在功不可沒。

《雖然是精神病但沒關係》是金秀賢退伍後首度主演的韓劇，未開播已成功引起話題。而女主角徐睿知亦因此劇而人氣急升。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

《雖然是精神病但沒關係》是金秀賢退伍後首度主演的韓劇，未開播已成功引起話題。而女主角徐睿知亦因此劇而人氣急升，劇中的華裝美服不在話下，極細的「螞蟻腰」更是令人驚嘆，「徐睿知細腰」瞬間成為韓國搜尋網站的熱門關鍵字。

按圖看徐睿知令人驚嘆的「螞蟻腰」：

她於劇中飾演一位擁有反社會人格的人氣兒童文學作家，因為慘痛的童年經歷導致內心扭曲，筆下沒有善良美麗的公主，只有美艷暗黑的魔女。韓劇女主角的造型一向是女生的時尚指標，徐睿知不但穿上奢華的服裝，就連耳環也配上，每一款都極具設計感，既能增加造型層次感，更有修飾臉型的效果，女生們不妨參考一下這個顯瘦的另類方法。

垂吊型耳環修飾圓臉

除了髮型與化妝，細長耳環同樣是圓臉女生顯瘦的好幫手。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

除了髮型與化妝，細長耳環同樣是圓臉女生顯瘦的好幫手。視覺上圓臉女生的寬度與長度都差不多，所以需要垂吊型耳環來拉長臉型。圓臉女生較常利用頭髮遮蓋臉部輪廓成菱形，從而達到小臉效果。這類髮型雖然有效顯瘦，卻容易予人孩子氣、沒精神的感覺。其實，圓臉女生也可嘗試束起頭髮，技巧是要拉鬆頭頂的髮絲，配上一對長耳環，輕盈且向下延伸的線條設計更具時尚魅力。

小垂墜款平衡長臉

長臉女生臉部的寬度較窄，配戴過長的耳環會使臉看起來更窄更長。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

長臉女生臉部的寬度較窄，配戴過長的耳環會使臉看起來更窄更長。要改變臉型比例，最好選擇大圓耳環，增加臉型的寬度，亦可修飾臉部線條過於平直的缺點。另外貼耳款式也適合長臉女生，簡單俐落的設計令人把焦點放臉頰的上半部分，從視覺上達到平衡效果。