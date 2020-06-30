金秀賢、徐睿知被爆曾拍拖　記者：她以為自己是全智賢

由金秀賢和徐睿知等主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》成為全城熱話，近日就有資深娛媒記者金龍浩（音譯）就在YouTube上爆料，兩位主角曾交往，當時金秀賢更積極簽女方入公司。可是二人分手後，徐睿知轉與金秀賢表哥交往，消息震驚網民。

金秀賢和徐睿知日前被爆曾經交往。（Netflix）

金龍浩記者在韓國娛樂圈打滾15年，不時在YouTube大爆藝人的秘聞私事。日前（28日）他拍片公開金秀賢和徐睿知曾是情侶，表示當時金秀賢與表哥李沙朗成立經紀公司Goldmedalist時，非常積極地簽女友入同公司。金龍浩再爆，期後二人分手後，徐睿知轉與李沙朗拍拖，直至現時也正在交往中，直言算是行內人間公開的秘密之一。

金龍浩記者多次拍片爆料，包括宋仲基與女律師交往的消息等。（YouTube截圖）

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除了大爆金秀賢和徐睿知的過去戀情外，金龍浩也再爆女方私下與《雖然是精神病但沒關係》中的「高文英」性格相似，享受受人注目並帶有女王氣場，他甚至講到「她（徐睿知）以為自己是全智賢，但實際上全智賢不是這樣驕傲…」。他更表示徐睿知是發電機，收割過不少男神，當中《愛的迫降》金正賢也是前男友之一。

《愛的迫降》中飾演「具承俊」的金正賢也被爆曾與徐睿知交往。（劇照）

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