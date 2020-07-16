Elkie莊錠欣分享加入CLC前辛酸史　曾被批評性格太虛偽被欺凌？

韓國女團CLC的香港成員Elkie（莊錠欣），7年前因在TVB劇集《On Call 36小時II》中飾演吳啟華女兒「Yannis」而在香港為人熟悉，如今22歲的她已經在韓國闖出一片天並成為一名人氣K-POP偶像。近日她接受一名在韓國生活的香港YouTuber「Mira」的訪問，分享自己在練習生時期鮮為人知的過去，在韓國生活了接近5年時間的她由於平時較少機會經常講廣東話，因此講廣東話時亦難免夾雜少許口音，不過這一面的她卻被網民大讚非常可愛。

Elkie現時是韓國女團CLC的成員。（Instagram：@chongtingyanelkie）

Elkie接受一名在韓國生活的香港YouTuber「Mira」的訪問，分享自己在練習生時期鮮為人知的過去。（YouTube：Mira's Garden）

當年只有16歲的Elkie鼓起勇氣貿貿然放下香港的學業和演藝事業，下定決心去韓國發展只是為了一圓夢想：「我大約2009至2010年開始愛上K-POP，見到少女時代喺舞台上好靚好專業，我就覺得自己都好想咁樣。我嗰時睇到各公司嘅練習生都係13歲左右，就算我來到韓國，我都出唔到道，直到2014年，我覺得自己真係再唔去audition（試鏡）嘅話，我就會老喇！」

Elkie於7年前因在TVB劇集《On Call 36小時II》中飾演吳啟華女兒「Yannis」而在香港為人熟悉（YouTube：Mira's Garden）

Elkie（中）當然自己初時唱歌跳舞不算非常優秀，但現在已經進步了很多。（VCG）

Elkie於2015年參加Cube娛樂的海外選秀合格後成為旗下練習生，她笑言自己的優勝之處是童星出身，因此不會對鏡頭感到恐懼，而且鏡頭敏感度亦更高。然而，她被告知可以去韓國做練習生時一度卻步過：「當時其實CLC已經出咗道，所以我就諗：『我定係唔好去呢？』因為如果我過到去韓國，CLC又已經出咗道，等於我要等入下一隊，我又要等3至5年，覺得好似冇乜機會。不過，始終都係一個夢想，去闖一下學下嘢都好。」幸好，公司見到Elkie表現好，而且音色夠好，有辨識度夠高，於是就決定讓加入公司只有短短5、6個月的Elkie中途加入CLC。

Elkie做練習生5、6個月就能出道。（YouTube：Mira's Garden）

Elkie（右二）於2016年加入當時已出道1年的CLC。（Twitter：@CUBECLC）

Elkie近年先後出演過韓國電視劇《富家公子》和綜藝節目《大韓外國人》，更推出過個人的韓文單曲，但她其實本來不懂韓文，於5年前去到韓國才開始學習，更試過因為韓文不佳而被其他練習生誤會自己：「因為我識講嘅只有幾句，例如『沒所謂（괜찮아요）』、『謝謝（감사합니다）』『你好（안녕하세요）』，所以如果唔係好嚴重嘅事，其實我咩都可以遷就，我都會話『沒所謂、沒所謂』，然後突然有人同我講：『你唔好再做戲喇！』我真係嚇親，我並唔係特登要討好邊個，都因為咁而個心受咗傷。」

Elkie坦言試過言語不通而令人誤會。（YouTube：Mira's Garden）

Elkie一向身材苗條，最近更在Instagram頻頻大騷螞蟻腰，原來好身材是因為在練習生時期就習慣每日做三次運動而練成：「我唔鍾意食生嘅菜，所以我同公司講我唔會食沙律，但每日會做三次運動。因為練習生嘅工作時間係下午1點至晚上10點，所以我早上10點左右就返公司做一次運動，然後5點再做一次運動，10點放工後又做一次運動。」她亦表示自己會在CLC的空白期裏面自我增值，參加各類型的運動課程。

Elkie一日做三次運動保持苗條身材。（Instagram：@chongtingyanelkie）

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