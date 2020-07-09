吳宣儀疑拒回歸宇宙少女想單飛　韓團只係中國成員出道跳板？

現年25歲的韓國女團「宇宙少女」中國成員吳宣儀，於2018年參加內地選秀節目《創造101》奪得亞軍並加入限定女團「火箭少女101」，接近3年都將重心移往內地發展。上月火箭少女101正式解散，不少粉絲都猜想，吳宣儀應該會回韓國重歸宇宙少女，不過因為她昨日（8日）在微博的一個舉動而洩露她未來的動向。

吳宣儀在內地人氣高企。（視覺中國）

吳宣儀於2016年以宇宙少女成員身份出道時，為強調自己是宇宙少女的成員，將自己的微博名稱改成「宇宙少女_宣儀」，直到後來她參加回內地參加《創造101》，再改微博名做「創造101-宇宙少女吳宣儀」。當她在比賽奪第二名並以火箭少女101成員再出道，她將微博名改為「火箭少女101_吳宣儀」，但當時因為她連簡介上的宇宙少女成員都一併刪除而引起退團風波，吳宣儀之後再將簡介寫成「火箭少女101成員、宇宙少女成員」。

火箭少女101上月正式結束2年的活動生涯並解散。（微博：@火箭少女101官博）

火箭少女101上月正式結束2年的活動生涯並解散，正當外界猜測她會回宇宙少女在韓國發展之際，吳宣儀昨日（8日）將火箭少女101從自己的微博名字中刪除，竟然未有加上宇宙少女的名銜，而是用自己的中文和英文名字，改做「吳宣儀_Betty」，因此引起網民猜測她即將離開宇宙少女，單飛在內地發展。

吳宣儀多次將微博名稱修改。（微博圖片）

2016年出道的宇宙少女初時發展平平，直到2018年，吳宣儀和孟美岐回內地參加《創造101》兼加入火箭少女101，程瀟在內地拍節目和劇集，三位中國成員均在內地賺取巨大人氣兼暫時離團後，十名韓國成員繼續維持宇宙少女的團體活動才是個真正的轉捩點，不但憑《Save Me, Save You》奪得音樂節目首個一位，近3年內的五次回歸作品都獲得好成績。

宇宙少女全體成員（上排左至右：孟美岐、恩熙、EXY、雪娥、宣儀和多願；下排左至右：秀彬、夏天、程瀟、苞娜、多榮和Luda）（視覺中國）

宇宙少女接近3年只有10名韓國成員活動，反而獲得更大成就。（Instagram：@wjsn_cosmic）

宇宙少女的粉絲認為三位中國成員兩年多以來，多次因中國行程而缺席不參與組合的一切活動是不負責任的表現而開始對三人感到反感，亦更傾向只有十名韓國成員組成的宇宙少女。亦如今吳宣儀更將宇宙少女從自己微博名字中刪走，似乎有想與組合劃清界線之嫌，更被質疑將在韓國出道的機會視作跳板，爆紅後急急離開組合，沒有打算再履行自己作為宇宙少女成員的責任。

孟美岐在《創造101》獲得冠軍。（視覺中國）

程瀟長期在內地拍節目和劇集。（視覺中國）

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事實上，韓國娛樂公司原本是為了打入中國市場而在組合中加入中國成員，但近年都有不少韓國出道的中國人都長時間留在中國賺錢未能兼顧韓國活動而惹韓國大眾批評，例如EXO的張藝興（Lay）、前I.O.I兼前Pristin的周潔瓊、以及宇宙少女的吳宣儀、孟美岐和程瀟，就連台灣的賴冠霖都在限定男團Wanna One解散後選擇在內地發展做演員。

其實他們選擇在中國發展的原因前車可鑑，皆因之前不少韓團中國成員都在內地獲得前所未有的巨大人氣，前Super Junior的韓庚、前EXO的吳亦凡（Kris）、鹿晗（Luhan）及黃子韜（Tao）等等都在韓國出道後借組合的名氣搖身一變成為中國頂級明星，因此在韓國出道的中國人接連受到韓國大眾批評，認為他們只視韓國出道機會為跳板，成名後就會馬上回中國，而且身價翻倍。就以吳宣儀為例，因為她的韓團成員身份在中國已甚有名氣，因此在參加選秀節目份外受到注目。假若她沒有先在韓國出道，也許最後未能在《創造101》獲得如此好成績。

不過，並不是所有韓中兩邊走的偶像都會受到韓國大眾的批評，GOT7的香港成員Jackson（王嘉爾）及(G)I-DLE成員宋雨琦，同樣在內地有不少節目而頻頻做空中飛人，但他們都能同時兼顧兩地的工作，而且未有因個人行程而耽誤組合的活動。

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