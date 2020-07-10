韓國已故女星李恩宙劇集《火鳥》將翻拍　性虐待事件再引起關注

2004年播映的韓國經典電視劇《火鳥》日前宣布將翻拍成早上日日劇，在劇中擔任女主角的已故女演員李恩宙的自殺事件亦因此再引起關注。李恩宙出道時外形清純亮麗，更一度被譽為李英愛的接班人，前途本來一片光明，卻於2005年自殺身亡，終年24歲。

李恩宙一度被譽為李英愛的接班人。（視覺中國）

由李恩宙、李瑞鎮及Eric主演的電視劇《火鳥》日前宣布將翻拍成早上日日劇。（網上圖片）

據悉，李恩宙因下海拍三級電影《紅字》，需要面對大量的裸露及性愛場面，再加上電影成績不佳，令李恩宙承受不住壓力而選擇自殺。另外，亦有傳她生前遭到高層性虐待，為了滿足高層想看她在公開場合出現的生理反應而被逼於下體被塞入性玩具上台長達8小時，她因無法忍受如此屈辱才決定走上絕路。

李恩宙因下海拍三級電影《紅字》，需要面對大量的裸露及性愛場面，再加上電影成績不佳，令李恩宙承受不住壓力而選擇自殺。（網上圖片）

李恩宙（右）於2002年與車太鉉（中）和孫藝珍（左）拍電影《向左愛向右愛》。（網上圖片）

李恩宙於2005年2月22日被發現在家中自殺身亡，當時她先割脈，發現無法了結生命後，再改用上吊方式結束生命。她在遺書中向父母道歉表示自己只是很想拍電影，但沒想到到頭來卻活得不像個人，之後再爆出生前遭高層性虐待，死訊震驚演藝圈。直到已故女星張紫妍自殺事件發生後，再加上近年韓國娛樂圈帶起「#meToo」性侵運動，才令韓國大眾更重視及加强關注性侵問題。

李恩宙2005年自殺一事轟動韓國演藝圈。（網上圖片）

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