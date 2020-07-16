【乘風破浪的姐姐】7位復活名單出爐　鍾麗緹陳松伶不在列

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》三天兩頭便在網絡引起熱話，30個女人N台戲，有的人氣更上一層樓，有的則人設崩塌，口碑大跌。隨著兩次公演結束，目前已有10位姐姐離開舞台，而第三次公演雖然尚未播出，但網絡上也早已流出淘汰名單，分別是金莎、孟佳、王麗坤。

事實上，節目現已完成第四次公演錄製，總共有16位姐姐淘汰。而在第一集錄製完結後，節目組就表明有復活賽，因此復活榜的投票早已開啟，但網上才播出第二次公演，復活榜的投票在7月15日凌晨零點結束，網友非但不知道第三、四次公演離開的姐姐是誰，且在這兩次淘汰的姐姐根本沒有任何機會拉票之餘，投票時間也不多，非常不公平。相對來講，首次同第二次淘汰的姐姐，復活的幾率更大。

網友只能靠網傳名單投票。（微博@選秀綜藝咖）

然而，這個所謂的復活榜，其實也是30位姐姐的人氣榜，淘汰與否都在這個榜單內，只是依次選取排名靠前的姐姐復活。在公布的復活名單中，共有7位姐姐順利重返舞台，分別是沈夢辰、阿朵、吳昕、孟佳、金莎、王智、朱婧汐，原本呼聲很高的陳松伶以及鍾麗緹未能復活。

衝浪榜上排名靠前被淘汰的姐姐將會復活。（微博截圖）

有網友爆料指，復活賽制將分為團戰以及1 vs 1進行battle。現有的兩團與復活團比賽，兩個現有團隊中，排名靠前的團全員入圍決賽，若復活團排名第三，則全員淘汰。但如果復活團的排名在前兩位，則同現有團中較危險的那隊進行1對1 battle，7位勝者進入決賽，不過只是暫定。

網曝復活賽制。（豆瓣）

無論對於復活投票抑或賽制，網友們都表示不解，更不知道到底哪些姐姐被淘汰，紛紛留言道：「這要怎麼battle？演員唱歌又比不過，排舞也不太可能，太離譜了」、「這麼一看，復活組第二了，就看有幾個手拿復活劇本」、「這賽制我先嘔了」等。