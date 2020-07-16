【殺手】鄭子誠深藏不露係Final Boss？　奸笑回應：拭目以待

無綫劇集《殺手》中，「佛爺」（李成昌飾）為人心狠手辣又記仇，幾乎是全劇奸人之最。劇情講到他將招妓App變成殺手招聘App，破壞了現有殺人界的秩序，成為第二個出場的Big Boss真是當之無愧。 但如果大家覺得「搞風搞雨」的「佛爺」（李成昌飾）是終極大佬、全劇奸人之最、Final Boss就錯了！因為依照劇情走向，「佛爺」好可能只是令黎耀祥（飾閻王）和陳豪（飾Zero）惺惺相惜以及令「閻王」發憤的導火線，「佛爺」之後好有可能還有一個Final Boss！而這個Final Boss將充滿住驚喜...

「佛爺」（李成昌飾）在殺手界掀起一場腥風血雨。（《殺手》劇照）

近日就有不少網民猜測，其實Final Boss就是殺手經理人Charlie（鄭子誠飾）。第一點，其實能夠成為「殺手之王」Zero的經理人，就代表了他在眼光和謀略上都有一定的實力。第二點，Zero在台灣一事上充分展現出他的影響力，Cash在台灣被黑道追殺時，除了替Zero查出黑道的身份外，更在短時間擺平了事件。

殺手經理人Charlie（鄭子誠飾）十分怕老婆Yumi（孫慧雪飾）。（《殺手》截圖）

第三點，「最危險的地方就最安全」。要令觀眾震驚，當然就是將Final Boss安排在一個最配角的位置，劇情越是描述他如何怕老婆Yumi（孫慧雪飾），如何無害就越有可疑！這樣在結局大反轉時，就會更為震撼。

殺手經理人Charlie（鄭子誠飾）表面上是棺材店老闆，實際上是殺手經理人，幫Zero安排工作。那麼他會不會還有另一個身份呢？（《殺手》截圖）

鄭子誠接受《香港01》訪問，聽聞有網民猜他是Final Boss時，就露出了他的奸笑說：「點解唔估李成昌係『終極大佬』？佛爺出場嗰時就已經壓過晒一切！但係，會唔會有一個人喺背後鬼鬼祟祟、陰陰濕濕，有啲陰謀呢？無可否認，我喺劇本上會有轉折位，係會有少少變化，但係會唔會變成Final Boss呢？咁就要拭目以待啦！」

殺手經理人Charlie（鄭子誠飾）身份好神秘！（陳順禎攝）