小S攜三囡代言時裝品牌　擺Pose有名模風範　網友讚：快紅過媽媽

小S徐熙娣育有3個女兒，大女Elly許曦文與兩個細妹Lily許韶恩及Alice許曦恩日前難得合體，為服裝品牌詮釋秋冬形象照，三姊妹展現強大氣場，網友驚嘆被圈粉，還給予「她們快紅過媽媽」的超高評價，對此小S頗不認同回嗆：「如果這樣就叫紅，那還不到我的標準！」

過去的小S其實很保護3個女兒，直到後來發現她們都很有表演慾，慢慢才學會適度放手，尤其大女兒Elly因為有張「厭世高級臉」，加上身材比例完全承襲她的細長腿，初登場就獲得時尚圈高度關注。這回3個女兒再度合拍時尚作品，小S坐鎮全場下指導棋，照片發表後，也引發外界好評，網友甚至大讚：「3個女兒快比媽媽紅了！」

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自詡「IPSS」的小S，16日受訪時，談及3個女兒合體入鏡的表現，不改得意：「這次拍攝最大不同，其實是3個女兒合體，我一度擔心會混成一團，沒想到拍出來的效果非常有自己的風格，也有網友討論，到底最喜歡的是老大、老二，還是老三？但也是有人討論我啦。哈哈哈。」

3個女兒愈來愈有名模氣勢，鋒頭幾乎快蓋過親媽，小S倒是有點小意見：「大女兒是真的愈來愈厲害，二女兒及許老三也都各有自己的Style，她們現在贏我是贏在她們的青春，倘若真的跟我一起拍時尚雜誌，只要我一個甩頭，她們應該會被我甩到集體飛出去，那個還是無法跟國際巨星比啦。」不過她說這句話的同時，大女Elly剛好在旁邊，立刻吐槽她：「哪會啊！」母女互動逗趣。

至於網友評斷「3個女兒快紅過她」，小S嘴角不禁上揚：「我只能說，雖然現在女兒們時不時會在線上製造一點小轟動，但如果這樣就叫紅，我覺得還不到我的標準，所謂的紅還是得留下一個真正作品，讓人無可取代，『Like IPSS』。」

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