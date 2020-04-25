星二代一出生就注定會是「人生勝利組」? 在明星父母的光環下，星二代從小就備受矚目，而且還遺傳了父母的優良基因，有美貌保證。最近娛樂圈中還掀起了一陣星二代出道潮，繼早前木村拓哉和工藤靜香的小女兒木村光希，以及大女兒木村心美相繼高調出道後，最近徐熙娣（小S）的大女兒許文曦（Elly）也再次亮相熒幕前，氣場和樣子絕不輸媽媽，令人眼前一亮。大眾也不禁開始暗暗比較起這班開始崛起的星二代。在父母的助力之下，哪一位能成為最強星二代呢？

許曦文（Elly）

徐熙娣（小S）的大女兒Elly在13歲的時候就已經登上了國際時尚雜誌《Vouge》的封面。(《Vouge》台灣版)

台灣著名主持人徐熙娣（小S）個性幽默直爽一直受大眾喜愛，而且她保養得宜，41歲不管皮膚還是身材都無可挑剔，她的三位女兒也一直受到大眾關注，特別是大女兒許文曦（Elly）。Elly在13歲的時候就已經登上了國際時尚雜誌《Vouge》台灣版的封面，Elly的五官並不是標準的美女臉，但是單眼皮、瓜子臉的她五官辨識度卻非常高，而且自帶「厭世臉」，初次亮相就驚豔了大眾，並被網友稱為是「高級臉」。

之後Elly又接下了服飾品牌JORYA的代言，今年更被台灣護膚品牌《For Beloved One寵愛之名》和副牌《寵愛女孩》簽下成為了亞洲區最年輕代言人，14歲的Elly身型高挑，擁有一雙修長又筆直的長腿，在鏡頭前的神情都十足超模，更被網友指她撞臉韓國女星金高銀。Elly每次拍攝都會有小S的親自指導，難怪能擺出自信又時尚的姿勢，網友紛紛表示Elly非主流的臉孔加上有星媽小S的神助攻，未來可塑性非常高，一定會平步青雲。

小S大女Elly長有一張高級「厭世臉」:

+ 5 + 4 + 3

木村光希、木村心美

頂著父母木村拓哉和工藤靜香的光環，木村光希一出道已十分矚目。(koki@IG)

日本經典男神木村拓哉和工藤靜香的小女兒--木村光希，在出道時引起了全城關注，皆因木村光希擁有和父親神似的五官，而且170cm的模特身高非常出眾，一出道就登上了日本《ELLE》的封面，更獲得了不少品牌的青睞，現在已經是時尚界的常客，更是Chanel的美妝代言人和Bvlgari全球最年輕代言人，星途一片光明。

盡得父親木村拓哉優良基因的木村光希:

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木村光希的姐姐木村心美也跟隨妹妹的步伐出道。(koki@IG)

最近木村光希的姐姐木村心美也高調出道，先是以日本《Vouge》的封面為「頭啖湯」，同時也宣布她成為了Dior日本地區的時尚系列代言人，姐姐心美是甜美清秀路線，而光希則是冷豔型格的風格，各有不同特色，在父母的庇蔭下，將會在娛樂圈大放光彩。另外木村心美除了想在娛樂圈分一杯羹之外，同時也積極向著音樂界發展，在不同的領域展示才華，難怪兩位會被稱為是「最強星二代」。

姐姐木村心美接力出道:

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沈月

沈月完美地複製了母親邱淑貞的精緻五官，被稱為「最美星二代」。(yuetyuetxx@IG)

「豆豆」邱淑貞是90年代的性感女神，而她的大女兒沈月則完美複製了母親的精緻五官，被封為是「最美星二代」，15歲時初曝光已經讓網友讚嘆不已，直到17歲首次現身2019秋冬季的倫敦時裝週，並為爸爸沈嘉偉旗下時裝品牌izzue走處女騷，再登場即一鳴驚人。高挑身材而且貌美如花的沈月很有母親當年的風範，被網友稱為是「史上最美星二代」。其後沈月在20歲時登上了《ELLE》雜誌的封面，讓她的知名度再次提升，也讓大眾看到了沈月長大後變得更加美麗動人，星味十足。

沈月被封為是「最美星二代」:

沈月受邀出席巴黎名媛舞會，氣質出眾的她成為了全場焦點。

沈月受邀出席由Ophélie Renouard主辦，被譽為世界十大奢華晚會之一的「巴黎名媛舞會」(Le Bal des Débutantes)更是令人氣再下一城。她在當晚穿上了一襲粉色薄紗羽毛晚裝裙，在一班名門貴族的千金當中，出眾的氣質讓她突圍而出，成為全場焦點。雖然不少品牌都爭相想要沈月代言，但是有傳邱淑貞和沈嘉偉有意栽培沈月成為時裝王國的接班人，接管家族生意，現在沈月是父親品牌的專屬模特兒，將來預測會在時裝界佔一席之地。

沈月完美地複製了母親邱淑貞的美貌:

研究：女生易受母親「安排」影響未來的路

以上3位星二代能夠順利出道，大部分都是來自明星父母的推動，特別是母親會更加擔憂，所以盡心為女兒鋪墊好進軍娛樂圈的道路，讓女兒可以星途暢順，減少阻礙。有研究指出，父母的高期望，通常會讓孩子更加容易成功。

英國艾塞克斯大學（University of Essex）追蹤了1萬5千名13到14歲女孩，進行了6年的研究，發現通常父母，特別是母親都會為女兒立下未來目標和鋪墊好要走的路，這些女孩在未來成功的機率就更高。研究的作者之一Ericka Rascon-Ramirez表示很多小孩的行為都會在無意中受到父母的影響，即使這些選擇小孩一開始就不喜歡的，最後還是會完成，所以星二代有父母的加持，就注定走紅贏在起跑線？

資料來源：University of Essex